Dayanita se quiebra durante su discurso de fin de año en 'JB en ATV': "Nunca pasé la Navidad en familia"

Dayanita conmovió a todos sus compañeros de JB en ATV con su discurso navideño, ya que confesó haber pasado un año muy difícil laboralmente. Además, reveló que la Navidad es una fecha muy emotiva para ella, pues nunca la pasó junto a su familia.

Dayanita y su tierno mensaje por Navidad

La actriz cómica tomó la palabra en la mesa de la cena de fin de año junto a sus compañeros para agradecer a Jorge Benavides por haberla recibido nuevamente en el elenco de JB en ATV, tras los fuertes altercados públicos que tuvieron el año pasado.

"Sé que cometí errores el año pasado, cometí muchos errores, me hice cargo de todo... Gracias por recibirme, por mi malcriadez, por todo lo que hice", dijo Dayanita muy emocionada.

Dayanita también mostró su lado más sensible al revelar que su infancia no fue fácil, por lo que la Navidad no representa un momento muy gratificante para ella. Además, aseguró que, a pesar de tener una buena relación con su madre, no pasan las fiestas de fin de año juntas.

"(Para mí) la Navidad no significa nada porque nunca la pasé con familia, nunca tuve una mamá al lado... Nunca pasé la Navidad en familia", agregó al borde del llanto.

Dayanita se hará reasignación de sexo

La comediante peruana Dayanita ha sorprendido a sus seguidores al revelar su decisión de someterse a una cirugía de reasignación de sexo en 2025. En una emotiva entrevista con Magaly Medina, la popular figura de la televisión compartió su deseo de vivir plenamente su identidad, siguiendo los pasos de otras personalidades como La Uchulú.

La revelación de Dayanita ha generado una ola de apoyo entre sus seguidores, quienes la han felicitado por su valentía. La conductora Magaly Medina, famosa por su estilo directo, también expresó su respaldo a la comediante en este nuevo capítulo de su vida.

"Si Dios quiere, el próximo año me voy, voy a hacerme la operación, me convertiré en una mujer total", manifestó con entusiasmo. Aunque aún le falta reunir el monto completo, reafirmó su determinación al afirmar: "He ahorrado la mitad, y el año que viene juntaré el resto", sostuvo decidida.

