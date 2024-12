Lucy Bacigalupo fue operada otra vez tras denuncia por negligencia: "Quiero retomar mi vida"

Hace unos días, la actriz Lucy Bacigalupo denunció a través de un reportaje de Magaly Medina que sufrió de una negligencia por el personal del Hospital Rebagliati que la dejó sin poder caminar. Ante ello, la artista tuvo una segunda operación producto de esta responsabilidad y contó a detalle cómo viene pasando.

Tras tener una exitosa operación en su columna, la actriz sufrió una negligencia con el personal de EsSalud al ser trasladada y caer en el piso, luego de que la camilla se rompiera. Producto de esa caída, la artista Lucy Bacigalupo su fístula se abrió y ha tenido retención de líquidos. Tras la denuncia en medios, fue operada nuevamente.

"Cuando ustedes vinieron hacerme el reportaje, vieron ese bulto que tengo que parece un tumor en la espalda, es líquido que se había acumulado. Ese mismo jueves fui al doctor y me dijeron 'se tiene que operar de emergencia', me internaron y me operaron. Tengo que estar echada 180 grados, El día sábado me van a parar ver como evoluciona esta segunda operación", cuenta.