Pamela Franco defiende que Christian Cueva la acompañe en sus shows: "Me gusta verlo feliz"

Pamela Franco, cantante de cumbia, defendió la participación de su pareja, el futbolista Christian Cueva, en sus conciertos. En un evento reciente en Jesús María, donde promocionaba su show de Año Nuevo, Pamela respondió a varias preguntas sobre su relación y sobre la presencia de Cueva en sus espectáculos, aclarando algunos rumores que han circulado en las redes.

El 17 de diciembre, durante un concierto en el distrito de Jesús María, Pamela Franco y Christian Cueva sorprendieron al público al cantar juntos "Simplemente Amigos", uno de sus temas más populares. Cueva, quien ha estado en el ojo del huracán por su carrera deportiva y su vida personal, se unió a Pamela en el escenario, lo que causó gran emoción entre los asistentes. En ese momento, luego de que cantar la canción, Cueva preguntó si aceptaban (su amor), él mismo respondió que él creía que sí.

Al día siguiente, 18 de diciembre, Pamela Franco fue entrevistada en un evento donde promocionaba su show de Año Nuevo. Durante la conversación, un reportero de "Magaly TV La Firme" le preguntó sobre la participación de Cueva en sus conciertos.

También se le preguntó a Pamela sobre los rumores que indicaban que Cueva cobra 40 mil soles por show. La cantante negó esta información y aclaró que fue un "malentendido".