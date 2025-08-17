Milett Figueroa se emociona tras mensaje de amor de Marcelo Tinelli: "Nunca me he enamorado así"

Milett Figueroa estuvo como invitada en el programa 'Esta Noche' con La Chola Chabuca, donde repasó su carrera artística y compartió detalles de su vida sentimental junto a Marcelo Tinelli. La pareja, que mantiene una relación de casi dos años, ha enfrentado en varios rumores de crisis y posibles rupturas. Sin embargo, la modelo, recibió una sorpresa cargada de cariño que dejó a todos impactados.

Marcelo Tinelli sorprende a Milett con mensaje desde Argentina

Durante la transmisión, Marcelo Tinelli envió un mensaje grabado desde Argentina, mostrando su apoyo y admiración hacia Milett. El conductor argentino aprovechó para felicitarla y reconocer todo lo que ha logrado en su carrera en tan poco tiempo.

"No quería dejar de estar presente en este programa que le están haciendo a mi novia, a mi mujer. Felicitarla a ella. Te amo, amor. Te amo, mi vida. Por todo lo que has hecho y lo que vienes haciendo en tan poco tiempo. Muchas veces uno se pregunta si va por el buen camino. Solamente con mirarte y vos mirar todo lo que has hecho, ahí te darás cuenta lo bien que estás llevando tu carrera", expresó Tinelli.

El mensaje también destacó las cualidades personales de Milett, reflejando el cariño que siente por ella: "Te lo super mereces, por la buena mujer que sos, por lo humilde que sos, por lo inteligente que sos. Besitos, mi vida. Besitos, Chola querida". Marcelo cerró el mensaje con el deseo de acompañarla personalmente en otra ocasión.

Visiblemente emocionada, Milett respondió con sinceridad y entusiasmo. Esta situación ha dejado en claro cuánto valora la relación:

"Es un bello hombre, es un bello ser. Siempre le digo, el ser que es me encanta. Pueden decir lo que quieran, pero yo así nunca me he enamorado. Nunca", declaró, confirmando la solidez de su vínculo y enviando un contundente mensaje a quienes cuestionan su relación.

Milett minimiza rumores sobre Pablo Heredia

Durante la conversación, Milett también fue consultada sobre su vínculo con el actor Pablo Heredia. La modelo fue tajante al aclarar que nunca fueron novios:

"Para mí él (Marcelo Tinelli) es mi primer argentino. Él nunca fue mi novio", desmintiendo los rumores que circulaban en redes y medios de comunicación.

El conductor del programa recordó que Heredia había declarado sentirse muy atraído por Milett en su momento. Sin embargo, la modelo respondió con diplomacia:

"Bueno, le mandamos un beso grande", cerrando el tema de manera ligera. A pesar de los comentarios y especulaciones sobre su vida amorosa, Milett reafirmó que Tinelli ocupa un lugar especial en su corazón: "Es mi príncipe, mi rey (Marcelo). Que salgan a hablar, hay campo para todos".

La entrevista evidenció no solo el amor y la admiración de Milett Figueroa por Marcelo Tinelli, sino también su madurez al manejar rumores sobre su vida sentimental. Con un mensaje lleno de cariño por parte de su pareja y su firme desmentido sobre supuestos noviazgos pasados, Milett reafirmó su felicidad y estabilidad.