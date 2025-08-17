RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡INESPERADO!

Milett Figueroa se emociona tras mensaje de amor de Marcelo Tinelli: "Nunca me he enamorado así"

La modelo recibió un emotivo mensaje de su pareja durante una reciente entrevista. El argentino reafirmó su amor y desmintiendo rumores de crisis.

Milett Figueroa recibió mensaje de Marcelo Tinelli.
Milett Figueroa recibió mensaje de Marcelo Tinelli. (Composición: La Karibeña)
17/08/2025

Milett Figueroa estuvo como invitada en el programa 'Esta Noche' con La Chola Chabuca, donde repasó su carrera artística y compartió detalles de su vida sentimental junto a Marcelo Tinelli. La pareja, que mantiene una relación de casi dos años, ha enfrentado en varios rumores de crisis y posibles rupturas. Sin embargo, la modelo, recibió una sorpresa cargada de cariño que dejó a todos impactados.

Marcelo Tinelli sorprende a Milett con mensaje desde Argentina

Durante la transmisión, Marcelo Tinelli envió un mensaje grabado desde Argentina, mostrando su apoyo y admiración hacia Milett. El conductor argentino aprovechó para felicitarla y reconocer todo lo que ha logrado en su carrera en tan poco tiempo.

"No quería dejar de estar presente en este programa que le están haciendo a mi novia, a mi mujer. Felicitarla a ella. Te amo, amor. Te amo, mi vida. Por todo lo que has hecho y lo que vienes haciendo en tan poco tiempo. Muchas veces uno se pregunta si va por el buen camino. Solamente con mirarte y vos mirar todo lo que has hecho, ahí te darás cuenta lo bien que estás llevando tu carrera", expresó Tinelli.

El mensaje también destacó las cualidades personales de Milett, reflejando el cariño que siente por ella: "Te lo super mereces, por la buena mujer que sos, por lo humilde que sos, por lo inteligente que sos. Besitos, mi vida. Besitos, Chola querida". Marcelo cerró el mensaje con el deseo de acompañarla personalmente en otra ocasión.

Visiblemente emocionada, Milett respondió con sinceridad y entusiasmo. Esta situación ha  dejado en claro cuánto valora la relación

Milett Figueroa niega romance a Pablo Heredia y afirma: "Marcelo Tinelli es mi primer argentino"
Lee también

Milett Figueroa niega romance a Pablo Heredia y afirma: "Marcelo Tinelli es mi primer argentino"

"Es un bello hombre, es un bello ser. Siempre le digo, el ser que es me encanta. Pueden decir lo que quieran, pero yo así nunca me he enamorado. Nunca", declaró, confirmando la solidez de su vínculo y enviando un contundente mensaje a quienes cuestionan su relación.

@josepastord #greenscreen Le dedicó palabras!!!😨💥🚨Ig:josepastord💥 #milettfigueroa #peruanos #fyp ♬ sonido original - JOSS

Milett minimiza rumores sobre Pablo Heredia

Durante la conversación, Milett también fue consultada sobre su vínculo con el actor Pablo Heredia. La modelo fue tajante al aclarar que nunca fueron novios: 

¡Atención Tinelli! La contundente respuesta de Milett Figueroa al hablar de Guty Carrera
Lee también

¡Atención Tinelli! La contundente respuesta de Milett Figueroa al hablar de Guty Carrera

"Para mí él (Marcelo Tinelli) es mi primer argentino. Él nunca fue mi novio", desmintiendo los rumores que circulaban en redes y medios de comunicación.

El conductor del programa recordó que Heredia había declarado sentirse muy atraído por Milett en su momento. Sin embargo, la modelo respondió con diplomacia: 

"Bueno, le mandamos un beso grande", cerrando el tema de manera ligera. A pesar de los comentarios y especulaciones sobre su vida amorosa, Milett reafirmó que Tinelli ocupa un lugar especial en su corazón: "Es mi príncipe, mi rey (Marcelo). Que salgan a hablar, hay campo para todos".

@chismosos.millenials #milettfigueroa #pabloheredia #estanoche #chismososmillenials #limaperu🇵🇪 ♬ sonido original - Chismosos millenials

La entrevista evidenció no solo el amor y la admiración de Milett Figueroa por Marcelo Tinelli, sino también su madurez al manejar rumores sobre su vida sentimental. Con un mensaje lleno de cariño por parte de su pareja y su firme desmentido sobre supuestos noviazgos pasados, Milett reafirmó su felicidad y estabilidad.

Temas relacionados Espectáculos esta noche La Chola Chabuca Marcelo Tinelli Milett Figueroa

Siga leyendo

Lo Más leído

¡Solo duró un mes! Orquesta Candela revela que Paul Michael ya no forma parte de su delantera musical

Falleció Juan Carlos Ramírez, querido actor que participó en 'Rosario Tijeras' y 'La Rosa de Guadalupe'

Abogada de Pamela López se comunicó directamente con Christian Cueva: "Yo quiero escucharte"

Magaly destruye a Cueva por vacaciones de sus hijos: "No le da pena verlos pasear en una lanchita de 5 soles"

Samahara pone a la venta su cuenta de TikTok por un sorprendente PRECIO: "Más de 4 millones"

últimas noticias
Karibeña