Milett Figueroa niega romance a Pablo Heredia y afirma: "Marcelo Tinelli es mi primer argentino"

Milett Figueroa sorprendió en una reciente entrevista al dejar en claro que Marcelo Tinelli es su primera pareja argentina. La modelo aseguró que nunca mantuvo una relación sentimental con el actor Pablo Heredia, quien en el programa "El Valor de la Verdad" dijo haber tenido un romance a escondidas con ella.

Milett minimiza a Pablo Heredia

La peruana fue tajante al responder: "Para mí él (Marcelo Tinelli) es mi primer argentino". En ese momento, la Chola Chabuca mencionó el nombre de Heredia, a lo que Milett replicó con firmeza: "Él nunca fue mi novio". Con estas palabras, la actriz desbarató completamente las versiones del actor.

Durante la conversación, el conductor de 'Esta Noche' también recordó que según las declaraciones del propio Heredia, él llegó a "perder la cabeza" por Milett, mostrando gran interés. Sin embargo, la modelo optó por responder con diplomacia y sin generar polémica: "Bueno, le mandamos un beso grande", cerrando el tema de manera ligera.

Pese a los comentarios y rumores sobre su vida amorosa, Milett expresó que no se siente afectada. Incluso, reafirmó lo especial que es Tinelli para ella al declarar: "Es mi príncipe, mi rey (Marcelo). Que salgan a hablar, hay campo para todos". Así, consolidó públicamente su vínculo con el conductor argentino.

Las declaraciones de Pablo Heredia sobre Milett

Hace unas semanas, Pablo Heredia se presentó en El valor de la verdad para contar detalles poco conocidos de su vida y sus relaciones amorosas con conocidas chicas de la farándula peruana. En medio de ello, confesó haber perdido la cabeza por Milett Figueroa, ya que la estuvo conociendo un tiempo y llegó a sentir cosas muy fuertes por ella.

Según contó el actor argentino, Milett le pareció una mujer muy guapa y tuvo la oportunidad de salir con ella, aunque no formalmente, ya que su relación siempre fue privada, debido a que querían mantener todo en secreto por la popularidad que ambos tenían en ese momento.

"Nos conocimos y empezamos a vernos a escondidas. Creo que nos conocimos en el canal, y luego nos encontramos en una discoteca. Bailamos un poco, le dije lo hermosa que era y que me gustaría verla en otra situación. La situación se dio, me lo permitió y me dio una oportunidad para conocernos", expresó.

De esta manera, Milett Figueroa dejó atrás especulaciones sobre su vida sentimental y puso fin a los rumores que la vinculaban con Pablo Heredia. La modelo reafirmó que Marcelo Tinelli es su verdadero y primer novio argentino, consolidando así su actual relación.