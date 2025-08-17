Samahara Lobatón se conmueve al recordar episodio de niña con su padre Abel Lobatón: "Nunca llegó"

Samahara Lobatón volvió a acaparar la atención mediática tras su participación en 'El Valor de la Verdad'. La hija de Melissa Klug abrió su corazón y habló sobre pasajes poco conocidos de su vida, incluyendo sus relaciones sentimentales y, sobre todo, la compleja relación que mantuvo con su padre, el exfutbolista Abel Lobatón.

Samahara habla de su padre Abel Lobatón

Durante el programa, la joven confesó que la presencia de Abel fue casi nula durante su infancia y adolescencia, calificando su desempeño como padre como deficiente. Según explicó, tanto ella como su hermana, Melissa Lobatón, sintieron la ausencia de su progenitor.

"Estuvo mucho tiempo alejada, toda mi niñez y mi adolescencia, casi llegó al final, cuando me mudé sola (...) Fue parte de su inmadurez y fueron errores que cometió en el camino. Él sabe y ahora está arrepentido por eso", señaló Samahara, dejando claro que, aunque la relación fue complicada, actualmente su padre intenta reconectarse con ella.

La influencer también reflexionó sobre el impacto que tuvo la ausencia de Abel en su vida y cómo esto afectó el vínculo con su hermana menor. Samahara recordó con dolor un episodio que marcó su niñez:

"Mi papá siento que quiere ser un buen abuelo, un buen papá hoy en día. Se perdió mucho de sus hijas, no tiene una buena relación con mi hermana menor y es porque cuando un es ausente no genera nada en sus hijos. Me moría por mi papá, tenía un amor incondicional hacía él y un día nos dijo a mi mamá que no vaya a llevarnos con ella, que iba a venir por nosotras y nunca llegó. Nos dejó plantadas ese día, fue doloroso".

Samahara revela la disciplina de Melissa Klug en su juventud

Además de hablar sobre Abel Lobatón, Samahara relató cómo su madre jugó un papel clave en su crianza. La empresaria recordó que durante su juventud tuvo algunos excesos, pero siempre estuvo bajo la estricta supervisión de Melissa Klug.

"He probado, pero para eso estaba 'Hitler', mi mamá, ella te volteaba", contó entre risas, sorprendiendo a Beto Ortiz por la forma particular en la que se refirió a la 'Blanca de Chucuito'.

A sus 23 años, la influencer valoró esa disciplina que recibió en casa. "Lo necesitaba. Me volteaba desde que ingresabas a la casa, por algo ha vivido tanto", indicó, dejando en claro que los castigos de su madre fueron determinantes para mantenerla en el camino correcto.

Cuando le preguntó si esos correctivos eran a "chancletazos", Samahara respondió que no era necesario y añadió con humor:

"Tiene la fuerza de un hombre". También dejó en claro que nunca se defendió de los castigos de su madre: "Es tu mamá y no puedes responderle un golpe. Uno no puede levantarle la mano a su madre".

La participación de Samahara Lobatón en El Valor de la Verdad no pasó desapercibida, ya que mostró una faceta más íntima y vulnerable de la influencer. Desde las heridas que le dejó la ausencia de su padre, hasta el reconocimiento del rol firme de Melissa Klug en su formación, la joven dejó en evidencia las complejidades de crecer bajo la mirada pública.