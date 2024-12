¡La apoyará! Manolo Rojas anuncia show benéfico para ayudar a Lucy Bacigalupo tras sufrir negligencia médica

El cómico Manolo Rojas ha decidido ayudar a la actriz Lucy Bacigalupo, quien ha sido víctima de una negligencia médica en el hospital Rebagliati. La situación ha generado gran conmoción en la opinión pública y ha llevado a Rojas a manifestar su apoyo incondicional a su amiga.

"Lamento mucho todo lo que está pasando, Lucy. Es una amiga de hace años, muy activa y trabajadora. Todo lo que está viviendo actualmente la ha afectado muchísimo y espero que las autoridades tomen cartas en el asunto porque todo esto la limita y no puede movilizarse, no puede caminar y, por ende, no puede trabajar. Todo eso le ha generado depresión", expresó el comediante en entrevista con el diario Trome.