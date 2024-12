Alejandra Baigorria apoya a Luciana Fuster tras escándalo de prendas: "Hay que saber si estaba enterada"

La polémica que rodea a Luciana Fuster por su marca de ropa sigue siendo tema de conversación. Todo comenzó cuando una seguidora compartió en redes sociales un video en el que mostraba una prenda comprada en la tienda de la exreina de belleza, pero con una etiqueta de Shein, una tienda de moda rápida conocida por sus productos importados de China.

Ante esta situación, Alejandra Baigorria, empresaria de Gamarra y amiga cercana, ofreció sus consejos a Luciana para manejar mejor su marca. Te contamos los detalles.

En una reciente entrevista con "América Espectáculos", Alejandra Baigorriaa, quien tiene años de experiencia en el mundo empresarial, le dio algunos tips a Luciana Fuster tras su polémica con sus prendas.

Con esta frase, Alejandra hizo referencia a su propio camino en el mundo de los negocios, donde, en el pasado, tuvo algunos inconvenientes al asociarse con personas que no cumplían con sus expectativas.

Sobre el caso específico de Luciana Fuster, Alejandra opinó que es necesario investigar a fondo qué ocurrió, ya que, según ella, no siempre los emprendedores tienen control total de todo lo que pasa dentro de su marca.

"La verdad que no he visto mucho, pero obviamente, todo mundo cuando emprende tiene diferentes fallas, diferentes cosas que pueden pasar en el camino. Hay que saber si ella estaba enterada de repente fue alguien encargado que hizo cosas sin su autorización, no sé", explicó.