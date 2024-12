Magaly Medina y su tenso momento con la abogada de Julián Zucchi: "Me asombra que tú lo defiendas"

Este jueves 12 de diciembre, "Magaly TV La Firme" fue el escenario de un fuerte enfrentamiento en vivo entre la conductora Magaly Medina y Claudia Zumaeta, abogada de Julián Zucchi.

La sorpresa de Magaly fue evidente al descubrir que Zumaeta, conocida por su trabajo en la defensa de mujeres maltratadas, representaba al actor argentino en su conflicto con Yiddá Eslava. Esta revelación no pasó desapercibida y generó un tenso cruce de palabras entre ambas. Te contamos los detalles.

La situación comenzó después de que Magaly Medina entrevistara a Yiddá Eslava sobre la tensa pelea que tuvo con su expareja en plena calle. En medio de la conversación, Magaly conectó en vivo con Claudia Zumaeta, y cuando la abogada apareció en pantalla, la conductora no pudo evitar expresar su sorpresa.

"Para mí es una sorpresa que tú, que has defendido tantos casos emblemáticos junto a nosotros de mujeres maltratadas, ahora defiendas a Julián Zucchi. De verdad, tengo que expresarte que me asombra", dijo Magaly, dejando claro que no entendía cómo Zumaeta podía defender al actor argentino. La respuesta de Zumaeta fue firme y directa: "No, no es un asombro, Magaly", dijo, manteniendo su postura.