"Magaly arruinó mi vida": Tiktoker Cañita hace dura confesión y arremete contra la 'Urraca'

Alex Callañaupa Lima, conocido en redes sociales como 'Cañita', hizo una fuerte acusación contra Magaly Medina en una reciente entrevista. Según el tiktoker, la conductora de televisión le arruinó la vida al exponer su información personales.

El creador de contenido conversó con el popular streamer 'Diealis' y, en medio de la charla, fue consultado sobre cuánto ganó con el escándalo que fue ventilado en televisión nacional. Sin embargo, Cañita terminó haciendo una terrible confesión.

" Te podría decir que Magaly arruinó mi vida de verdad, por eso es que yo no hago muchas cosas" , dijo el tiktoker, y automáticamente Diealis entendió a qué se refería Alex con esa declaración.

Según Diealis, Magaly doxeó (expuso datos personales de Alex) a Cañita en televisión abierta. Aunque Alex no quiso profundizar en el tema, adujo que "no puede hablar mucho de ella". Sin embargo, el tiktoker confesó lo inseguro que se siente desde que Magaly lo mencionó en televisión.