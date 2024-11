Tiktoker Valentino Palacios se mudará a su propia casa con su familia: "He estado ahorrando"

El joven tiktoker Valentino Palacios sigue cosechando éxitos, y esta vez lo celebra con un gran logro personal: ¡se mudará a su propia casa! El influencer de 19 años, conocido por sus graciosas transmisiones en vivo, no podía estar más feliz por este nuevo paso en su vida, que alcanzó gracias a su esfuerzo y dedicación en redes sociales.

En una reciente entrevista con "Más Espectáculos", Valentino compartió su emoción por mudarse a una casa más grande con su madre, hermanos y abuela.

"Desde que comencé, he estado ahorrando, ya un año (...) No, la gente piensa que me voy de distrito, no me voy de distrito, voy a seguir en mi Ventanilla, pero en otra zona que es menos vista, que la gente no sepa mucho, pues feliz, nunca lo imaginé (...) Sí, claro, fue exitoso (este 2024)", confesó Valentino, dejando en claro que, aunque se mudará, no se alejará de su querido Ventanilla.