¿Qué le regalará Pamela Franco a Christian Cueva por Navidad? Esto dijo la cantante

En una charla divertida y sincera, Pamela Franco reveló cómo pasará las fiestas navideñas y respondió qué tiene pensado regalarle a su pareja, Christian Cueva. La cantante, que está disfrutando de un buen momento en su carrera, no dudó en compartir detalles de su vida personal.

¿Qué le regalará Pamela Franco a Christian Cueva por Navidad?

Pamela Franco, la querida cantante de cumbia, visitó el programa Habla Kausa de Radio Karibeña. Luego de su entrevista en la radio, diversos medios de espectáculos la abordaron. Entre risas y confesiones, habló con "América Hoy" sobre cómo vivirá esta Navidad y qué tiene pensado regalarle a su pareja, el futbolista Christian Cueva.

Para Pamela, este diciembre será especial. "La verdad que va a ser especial (la semana navideña). Este año me quedo con todo lo positivo, me voy a Chimbote. Hay gente que quiero mucho aparte de mi familia y me llevo a mi hija. La verdad, la vamos a pasar (bien), hay mucha gente que quiero un montón. Esta Navidad me emociona mucho, después de muchos años siento eso", compartió con entusiasmo.

La cantante se mostró emocionada por el espíritu navideño, aunque, como es de esperarse, no le falta humor cuando se le preguntó por los regalos. En cuanto a lo que le regalará a Christian Cueva, Pamela bromeó.

Le preguntan a Pamela Franco qué regalo le daría a Christian Cueva por Navidad. Esto respondió. pic.twitter.com/hxOhsJgrml — @ghelanma (@ghelanma) November 22, 2024

"No, la Navidad es de los niños. Para los viejos no hay regalo", dijo Pamela Franco, lo que arrancó risas en el set. Sin embargo, también dejó claro que aún no tiene pensado el obsequio. "La verdad que todavía no lo he pensado", dijo entre carcajadas.

Regalar más que recibir. Aunque no tiene claro el regalo para su pareja, Pamela tiene muy claro cómo le gusta vivir estas fechas.

"Yo me dedico más a dar en esa fecha, más que a recibir", confesó, mostrando su lado generoso y cálido. Para ella, lo más importante es disfrutar de los momentos y compartir con los seres queridos.

El tierno apodo para Christian Cueva

Pero lo que realmente llamó la atención durante la entrevista fue el curioso apodo que Pamela tiene guardado para Christian Cueva en su celular. Fue la locutora Vali Valilon quien, al revisar el teléfono de Pamela, notó algo interesante.

"Ay no, acabo de ver algo que de repente no debería de ver, pero lo quiero decir. Solo dame el sí, Pamelita. Es que he visto cómo lo tiene guardado a Cuevita", comentó, causando un mar de risas en el estudio.

Pamela, algo avergonzada pero de buen humor, pidió que no revelaran el apodo. Sin embargo, Christian Cueva, que estaba en la llamada telefónica, no se quedó callado.

"Dice que me tiene guardado como 'El Cervecero', jajaja", bromeó Cueva. Pero Pamela rápidamente aclaró entre risas: "No, no, no. Lo tiene como algo más cariñosito", dejando a todos más curiosos.

La tensión subió cuando, más tarde, Pamela reveló en exclusiva para Karibeña que el apodo tiene que ver con un personaje de dibujos animados.

Pamela Franco revela cómo tiene guardado a Christian Cueva en su celular. 😯😯😯 pic.twitter.com/Phm0F5C1eh — @ghelanma (@ghelanma) November 21, 2024

"Pon que me gustan los dibujos animados", comentó entre risas. Vali Valilon, al ver la reacción del público, explicó que el personaje es muy conocido por todos, pero no es de Perú, sino de otro país. Esto dejó a los oyentes bastante intrigados, pero Pamela optó por mantener el misterio.

Pamela Franco sigue viviendo su mejor momento, disfrutando de su carrera y de su relación con Christian Cueva. En cuanto al futuro, está decidida a aprovechar cada momento y a disfrutar de lo que la vida le trae, mientras pasa unas fiestas navideñas llenas de cariño con su hija y sus seres queridos. Por lo tanto, sigue pensando qué regalo le dará a Christian Cueva.