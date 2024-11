Pamela Franco habla de su futuro con Christian Cueva: "Estoy viviendo mi presente"

Pamela Franco, la cantante de cumbia, visitó la cabina de Habla Kausa en Radio Karibeña y, en una charla sincera, abrió su corazón sobre su relación con el futbolista Christian Cueva y su presente. Durante la entrevista, se le preguntó sobre su futuro con el futbolista, a lo que ella respondió sin titubear.

Pamela Franco sobre Christian Cueva y su futuro

Pamela Franco, la popular cantante de cumbia, llegó al programa Habla Kausa de Radio Karibeña para hablar de su presente y su futuro, especialmente de su relación con el futbolista Christian Cueva. En una charla relajada, Pamela dejó claro que no está preocupada por lo que vendrá, sino que se está enfocando en disfrutar el presente.

Pamela Franco es cuestionada sobre su futuro con Christian Cueva. ¿Qué dijo? pic.twitter.com/95FAOIZnzZ — @ghelanma (@ghelanma) November 21, 2024

"Yo estoy viviendo mi presente y lo vivo bien, sobre todo conmigo misma, con mi trabajo. Yo creo que todas las cosas bonitas se aprovechan, se viven como se tiene que vivir. En un futuro, nada, lo sabe solamente Dios", comentó Pamela al ser consultada sobre su futuro con Cueva. Con estas palabras, dejó claro que prefiere vivir el momento sin presiones y disfrutar lo que tiene ahora.

La relación entre Pamela y Christian. Aunque Pamela se muestra feliz con lo que está viviendo, no esconde lo especial que es para ella su relación con Christian Cueva. Ambos han sido muy discretos sobre su vida privada, pero se nota que hay una conexión muy fuerte entre ellos.

Un tierno apodo para Christian Cueva

En un momento divertido de la entrevista, la locutora Vali Valilon notó que Pamela guarda a Christian Cueva en su celular con un apodo muy cariñoso.

Al ver el nombre, Vali no pudo evitar comentar: "Ay no, acabo de ver algo que de repente no debería de ver, pero lo quiero decir. Solo dame el sí, Pamelita. Es que he visto cómo lo tiene guardado a Cuevita", provocando risas en el set.

Pamela, un poco avergonzada pero con buen humor, pidió que no revelaran el apodo, aunque Cueva, que estaba en comunicación telefónica, no dejó de intervenir.

"Dice que me tiene guardado como 'El Cervecero', jajaja", bromeó Cueva, lo que causó más risas. Pero Pamela rápidamente aclaró: "No, no, no. Lo tiene como algo más cariñosito", dejando a todos curiosos.

Pamela Franco revela cómo tiene guardado a Christian Cueva en su celular. 😯😯😯 pic.twitter.com/Phm0F5C1eh — @ghelanma (@ghelanma) November 21, 2024

El apodo secreto de Christian Cueva. Más tarde, en una exclusiva para Karibeña, Pamela finalmente reveló el apodo que tiene a Christian en su celular.

"Pon que me gustan los dibujos animados", comentó entre risas. Vali Valilon agregó que el personaje con el que Pamela guarda a Christian es un dibujito animado muy conocido por todos y, además, no es de Perú, sino de otro país. Esto dejó a los oyentes intrigados, pero Pamela prefirió mantener un poco de misterio.

A pesar de la discreción, Pamela Franco está muy enfocada en su carrera y no parece estar preocupada por lo que depara el futuro. Está disfrutando de su éxito como cantante y la relación que ha construido con Cueva, mientras sigue conquistando al público con su música. De hecho, en sus redes sociales, ha dejado claro que está emocionada por los nuevos proyectos que se vienen.

En resumen, Pamela Franco está viviendo su mejor momento, disfrutando de su presente con Christian Cueva y trabajando en su carrera. Aunque no se aventuró a hablar sobre el futuro, su actitud positiva y su enfoque en el presente dejan claro que lo que importa es lo que está viviendo ahora.