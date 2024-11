Christian Cueva se desvive en elogios hacia Pamela Franco: "La bomba sexy de la cumbia"

La cantante Pamela Franco es una artista de la cumbia peruana que viene causando sensación en sus conciertos con sus últimos éxitos. Hoy llegó al programa de Habla Kausa para contar todo sobre su carrera musical y Christian Cueva se desvivió de halagos hacia la cantante.

La invitada especial de hoy en el programa radial de Habla Kausa fue la popular cantante Pamela Franco. La artista llegó con toda la actitud al programa musical donde comenta que ella es una personaje en sus conciertos porque goza la música y sobre todo, porque al cantar piensa en alguien muy especial para hacerlo con mucho sentimiento.

El futbolista Christian Cueva no pudo llegar a la radio debido a unos problemas personales, pero eso no lo detuvo para hacer una llamada en vivo. Después de cantar en vivo su tema "El Cervecero" y "Nos queremos y qué". expresó el gran cariño que tiene hacía Pamela Franco llenándola de muchos halagos.

En las últimas semanas, ha sonado con fuerza la canción "El cervecero" de Christian Cueva y Pamela Franco. La artista de cumbia expresó que al pelotero le gusta la cumbia y no es novedad. Incluso contó cómo se animaron a grabar este tema como un juego en el estudio.

"No es novedad que le guste la cumbia, eso no lo inventé, me quiere quitar la orquesta (bromea), es una cosa de locos. Yo fui a grabar y nada así de broma salió, como jugando. Salió en las redes sociales, no esperábamos que le guste, fluyó", contó.