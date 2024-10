Shakira pide ayuda a sus fanáticos para armar un setlist para su gira: ¿Qué canción agregarías?

Shakira está próxima a iniciar su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' y recientemente emocionó a sus fanáticos al anunciar que ellos podrán ayudar a crear el setlist que cantará en sus próximos conciertos. En esta nota te contamos cómo participar.

La estrella colombiana se presentará el 16 y 17 de febrero de 2025 en el Estadio Nacional, en Lima, para hacer vibrar a sus miles de fanáticos con sus más grandes éxitos como 'Loba', 'Waka Waka', 'Antología', entre otros.

La intérprete de 'Las de la intuición' compartió un video en Instagram anunciando que sus fanáticos pueden crear su propio setlist a través de su sitio web oficial. Los temas más mencionados serán los elegidos y formarán parte de su repertorio en la gira mundial.

Para crear tu propio setlist debes ingresar a la web shakira.com, hacer clic en "create" y luego ingresar tu nombre completo, correo electrónico y un apodo que prefieras.

Una vez completados estos pasos, se abrirá una página donde podrás buscar las canciones y agregarlas a tu lista. Ten en cuenta que puedes seleccionar hasta 30 canciones o menos.

Al finalizar tu setlist, podrás enviarlo a Shakira y automáticamente se generará una lista de Spotify con las canciones seleccionadas, la cual podrás guardar en tu cuenta de la plataforma de streaming.

La cantante colombiana concedió una entrevista a la versión española de la revista GQ y aseguró que está muy emocionada por comenzar esta nueva gira, ya que representa el esfuerzo que le ha costado construir su carrera musical.

"Es la gira más ambiciosa de toda mi carrera, la producción más grande que he tenido hasta ahora. No porque el público lo pida, sino porque me lo merezco después de tantos años trabajando en este mundo. Me merezco la gira de mi vida", dijo Shakira al inicio.