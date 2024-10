¡Atención! Shakira podría tener dos conciertos en Lima si se logra sold out en tiempo récord

Shakira es una de las exponentes latinoamericanas de música más importantes a nivel global y el próximo 16 de febrero de 2025 dará un concierto en Lima como parte de su gira 'Las Mujeres Ya no Lloran World Tour'. La expectativa por la llegada de Shakira al Perú ha sido tanta que Mastelive abrió la posibilidad de hacer una segunda fecha.

Recordemos que Shakira tiene un gran repertorio musical, debido a que su trayectoria empezó hace más de 20 años fusionando el rock con ritmos latinos; años más tarde Shakira incursionó en la música en inglés y se convirtió en una de las artistas más importantes a nivel mundial.

¿Habrá segunda fecha de Shakira en Lima?

El espectáculo que la cantante colombiana ofrecerá en el Estadio Nacional ha generado gran expectativa entre sus fanáticos peruanos y muchos están a la espera para poder comprar las entradas este 9 de octubre.

En ese sentido, César Ramos de Masterlive aseguró que la llegada de la intérprete de 'Ojos Así' al Perú marca un hito en el entretenimiento ya que Shakira no pisa suelo peruano desde hace 14 años que vino con su gira 'Sale El Sol World Tour'.

Además, Ramos indicó que no sería extraño que la primera fecha de Shakira en Lima haga sold out en tiempo récord y por ello no se descarta la posibilidad de abrir una segunda fecha, siempre en cuando la artista cuente con disponibilidad de tiempo.

Por otro lado, se espera que Shakira llegue al Perú a bordo de su exclusivo jet privado y acompañada de su familia, ya que se sabe que ella es una mujer bastante familiar. Además, no se sabe si piensa alojarse en un hotel o alquilar una casa.

La llegada de Shakira a Perú será cubierta por todos los medios y genera gran expectativa en el territorio peruano, por lo que se presume que debido a la magnitud de su fama se prevee otorgarle 200 agentes de seguridad como respaldo. Además, se ha comentado la posibilidad de que la cantante haga turismo en nuestro país.

Costo de las entradas

Este 9 de octubre, a las 10 A.M., inicia la preventa de entradas a través de la plataforma de Teleticket y las personas que utilicen tarjetas Interbank tendrán un descuento de hasta 15% en su compra.

Asimismo, ya se ha confirmado que el concierto de Shakira tendrá siete zonas muy bien distribuidas para que todos los fanáticos puedan disfrutar de un espectáculo lleno de luces, sonido y efectos de última generación.

Los precios de las entradas con el 15% de descuento con tarjetas Interbank parten desde S/165 hasta S/690. A continuación los precios de las entradas:

- Campo A (izquierdo y derecho): S/690 / Precio regular: S/795

- Campo B: S/480 / Precio regular: S/568

- Occidente 1 (numerado): S/591 / Precio regular: S/694

- Occidente 2 (numerado): S/480 / Precio regular: S/568

- Oriente 1 (numerado): S/591 / Precio regular: S/694

- Oriente 2 (numerado): S/480 / Precio regular: S/568

- Tribuna Norte: S/165 / Precio regular: S/194

De esta forma, el concierto de Shakira en Lima se convierte en uno de los más esperados para el 2025 y Masterlive no descartó realizar una segunda fecha si la primera hace sold out de forma extraordinaria.