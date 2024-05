¡Qué horror! Rata se pasea por panel de luces de bus y asusta a pasajeros (VIDEO)

Un video viral en TikTok ha dejado a muchos con la piel de gallina al mostrar cómo una rata se pasea libremente por un bus de la línea Los Chinos. Esto causó entre los pasajeros y causó furor en redes sociales.

Rata se pasea en bus y asusta a pasajeros

¡Increíble pero cierto! Un video viral en TikTok ha impactado en redes sociales al mostrar cómo una rata se pasea libremente por un bus de la línea Los Chinos. Los pasajeros tuvieron pánico en el momento y los usuarios se burlaron del hecho.

El video fue publicado por la usuaria "angie20780" y rápidamente acumuló miles de reproducciones y likes. En las imágenes, se puede ver al roedor caminando tranquilamente por el bus, mientras los pasajeros miraban aterrorizados.

En el video, se observa cómo la rata quedó atrapada en los tubos de luz del vehículo, mostrando su cola en medio de la iluminación del bus. Aunque el video es corto, el impacto que generó fue enorme.

Según la usuaria que compartió el video, el incidente ocurrió en una unidad de transporte de la empresa Los Chinos. Los pasajeros no notaron inicialmente al roedor, ya que este se movía con sigilo por el bus. Sin embargo, una vez que fue visto, el pánico se desató entre los presentes.

Reacciones en redes sociales

Los usuarios de TikTok no tardaron en reaccionar con comentarios jocosos y sorprendidos. Algunos de los más destacados fueron: "¿Es Los Chinos? Fíjense bien", "Es un congresista que no quiere pagar su pasaje", "La rata es quien avisa al chofer cuando los pasajeros suben y bajan" y "Hasta la rata viaja en micro y yo caminando porque no tengo pasaje".

Los comentarios en TikTok continuaron con un tono humorístico: "Ratón: 'paradero baja', chofer: 'la bajada es por atrás', ratón: 'ahí voy'", "Parece que la rata se quedó dormida y se pasó de paradero" y "No que pagaban pasaje todos sin importar si van parados, sentados, levitando, en la llanta o en el techo".

Comentarios en TikTok de rata en bus. (TikTok)

Otros usuarios llevaron la creatividad más allá, diciendo: "Es el que le avisa al chófer cuando tocan el timbre", "Mickey Mouse también va a trabajar y está de regreso para su casa al igual que todos" y "Es el nuevo sistema Led de luces con figuras 3D de roedores".

El video de una rata paseándose por un bus de Los Chinos se ha vuelto viral, generando diversas reacciones en redes sociales. Mientras algunos se mostraron horrorizados, otros encontraron humor en la situación. Este curioso incidente es un claro ejemplo de cómo las redes sociales pueden transformar un momento cotidiano en un fenómeno viral.