¿En la dulce espera? Ana Siucho rompe su silencio sobre presunto tercer embarazo ante preguntas de seguidores

Edison Flores y Ana Siucho han consolidado una relación muy sólida en nuestro país, teniendo dos hijos juntos. No obstante, en los últimos días surgieron especulaciones acerca de un posible tercer embarazo de la esposa del futbolista. Ante ello, Ana Siucho decidió responder y aclarar las dudas de sus seguidores.

Cabe resaltar que la esposa de Edison Flores se mantiene bastante activa en sus redes sociales, pues interactúa continuamente con sus seguidores. Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Ana Siucho espera su tercer bebé?

Las especulaciones surgieron cuando la esposa de Edison Flores compartió un video promocionando una marca de bebidas. Lo que más intrigó a los usuarios fue su misteriosa 'pancita'. Tras ello, una de las internautas se animó a preguntarle a la esposa del pelotero si se encontraba en la dulce espera. "¿Me parece que estás embarazada otra vez?", fue la pregunta que causó la reacción de Ana Siucho.

Ana Siucho aclara rumores sobre su presunto tercer embarazo

"Te parece", respondió la doctora descartando así que se encuentra embarazada por tercera vez. Recordemos que Ana Siucho ha consolidado su relación con Edison Flores como una de las más estables en el medio. Ante ello, no es descabellado pensar que un tercer hijo podría llegar en un futuro.

¿Cómo se conoció con Edison Flores?

Los primeros encuentros entre Edison Flores y Ana Siucho se dieron en el entorno del club Universitario de Deportes, donde Flores estaba emergiendo como una figura destacada y Ana era hermana de uno de sus compañeros de equipo, Roberto Siucho.

Durante un evento social organizado por el equipo, Flores, que en ese entonces tenía solo 20 años, conoció a Ana y comenzaron una amistad que luego evolucionó hacia un romance meses más tarde. A pesar de las dudas iniciales de Ana debido a la amistad de Flores con su hermano, su relación prosperó con el tiempo.

El compromiso entre Edison Flores y Ana Siucho fue como un cuento de hadas, pero con un giro único. En lugar de elegir el típico escenario frente al icónico castillo de Disney en Orlando, EE. UU., Flores optó por proponer matrimonio mientras descendían en una atracción mecánica, demostrando su espíritu aventurero y romántico. La pareja compartió este emocionante momento en Instagram, consolidando su amor ante sus familiares y seguidores.

No obstante, en una reciente entrevista para Enfocados, Edison Flores reveló que olvidó la fecha de su matrimonio en una ocasión. "Me caso y, al día siguiente, tenía que viajar porque tenía que comenzar la pretemporada. Yo me caso un 23, no un 20, un 22...", titubeó el volante de Universitario y de la Selección Peruana y esposo de Ana Siucho.

"Ahora vas a llegar a tu casa y te van a sacar la m***. ¡Corten, corten! Corta esa vaina", gritó el popular 'Foquita' en defensa de su compañero en la blanquirroja en diversos amistosos, Copa América y Eliminatorias.