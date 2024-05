¡Lo que se viene! Yahaira Plasencia se luce bailando su nuevo tema inédito junto a Sergio George

Yahaira Plasencia es una querida artista de la salsa peruana que viene avanzando con gran fuerza a nivel internacional. Ahora que regresó a trabajar con Sergio George, estaría a punto de lanzar un nuevo tema musical y dio un adelanto bailando esta canción con el productor internacional.

¡Se viene lo nuevo con Sergio George!

En los últimos días, se confirmó que Yahaira Plasencia volvió a trabajar con Sergio George. La semana pasada, el productor internacional llegó a Perú para realizar varios proyectos y celebrar su cumpleaños. Ni bien regresaron a trabajar juntos, no perdieron el tiempo y ya tendrían un nuevo tema preparando.

Por medio de sus redes sociales, la peruana compartió un video donde se luce bailando con el productor Sergio George. De fondo, se puede escuchar una canción que sería el nuevo tema inédito juntos. El video se volvió viral de inmediato porque al público le encantó el ritmo y la letra, ante ello Yahaira salió a contar más sobre esta nueva producción y lo que se viene.

La artista de salsa comentó que se siente muy feliz por el trabajo realizado en la última semana: "Toda la semana que ha estado Sergio aquí, hemos grabado dos temas. El tema de ayer que salió en Cañete, lo que escucharon en el video bailando con Sergio es mi voz literal grabado en un celular porque no hay percusión, no hay nada. Sergio puso el piano, la base de salsa, pero no hay nada grabado de ese tema. A la gente le está gustando así que lo vamos a lanzar pronto definitivamente".

Además, comentó que esta nueva canción ya tiene nombre y sería 'El Narc', que es la abreviación de narcisista. Yahaira Plasencia prometió contar más sobre este tema y cuándo se estará lanzando en todas sus plataformas digitales.

¡Hablando con la YAHA!

La cantante Yahaira Plasencia ya lanzó su podcast llamado 'Hablando con la Yaha'. Ante el éxito de su primer lanzamiento, la artista se encuentra muy feliz por esta nueva faceta en su carrera artística: "Estoy súper contenta con el proyecto, de hecho estoy aprendiendo a llevarlo, algunas personas que me dicen que soy muy suavecita, otros que tengo que ser más decisiva. Estoy tratando de fluir como me sale a mí".

Además, agregó que en su podcast trata de conocer cosas que no se sabían de sus invitados: "Es conocer la historia del artista, cómo empezó, que tuvo que pasar para que llegue donde está, sus amoríos, si es un personaje mediático, todo en fin".