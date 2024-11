Gian Marco revela más detalles sobre su estado de salud: "Me van a infiltrar la columna"

Dentro de la música peruana, Gian Marco se ha convertido en uno de los artistas más queridos y un orgullo nacional a nivel internacional. Ahora, el cantante y compositor tuvo que dejar de lado su carrera musical, debido a algunos problemas de su salud que se encuentra necesitando de un bastón para caminar y dio más detalles en sus redes.

El cantante Gian Marco volvió a pronunciar por las redes sociales, tras anunciar hace unas semanas una pausa a su carrera musical por su delicado estado de salud. Ahora, el peruano expresó que se siente un poco mejor, pero aún se encuentra utilizando un bastón y una faja para sostener bien el paso al caminar.

"La semana que viene me van a infiltrar la columna, luego viene la fisioterapia...y así estaré un buen rato. Extraño el escenario, ustedes...en fin...todo eso", expresó.

Expresó que tiene plena conciencia de que el control es imposible, de que todo tiene una razón de ser y vivir el presente de manera incondicional. También, comenta que se encuentra en un estado de paz interior, que las situaciones en las que se encuentra lo llevarán a una enseñanza.

"No debemos confundir el estado de rendición con la resignación. La resignación no lleva a realizar ninguna acción y nos frena. No se trata de aceptar una situación desagradable, pero sí de afrontarla sin expectativas a la hora de resolverla (...) Las crisis son grandes oportunidades para crecer y aprender. El dolor es siempre inevitable, el sufrimiento es siempre una opción", dijo el cantante.