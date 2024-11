José Peláez lanza fuerte mensaje a Alejandra Baigorria tras tenso momento en 'EGCF': "Tampoco es un drama"

El popular José Peláez se pronunció sobre el reciente incidente protagonizado por Alejandra Baigorria, quien abandonó el set tras un momento de frustración. La situación ha generado un intenso debate en redes sociales y entre los seguidores del programa.

Durante la última gala de 'El Gran Chef Famosos', Alejandra Baigorria no pudo completar su plato debido a la falta de un utensilio esencial, lo que la llevó a expresar su frustración de manera explosiva. Este comportamiento fue criticado por la jueza Nelly Rosinelli, quien advirtió sobre la importancia de mantener la calma en la competencia. Te contamos todos los detalles aquí.

José Peláez, conductor de "El Gran Chef Famosos" desde su inicio, se pronunció sobre el incidente que involucró a Alejandra Baigorria. El presentador consideró que la llamada "rubia de Gamarra" exageró su reacción ante el inconveniente ocurrido en el programa, subrayando que su comportamiento fue desmedido en esa situación.

"Son cosas que suceden en esta competencia. Te quitan tu licuadora, pero no es un drama tan grande limpiar un vaso de licuadora" , afirmó Peláez.

Este tenso momento no solo llamó la atención de los televidentes, sino también del propio jurado, ya que Nelly Rossinelli lamentó lo sucedido y le pidió a Alejandra Baigorria que tenga 'cabeza fría'.

"Ya hemos hablado de que si acá no tienes una cabeza fría en esta competencia a estas alturas no vas a poder seguir avanzando. Todos podemos tener momentos de frustración, pero si dejas que te gane a lo que estás haciendo en la mesa, no puedes seguir avanzando", sostuvo la jurado.