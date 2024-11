¡En menos de un mes! Ana Siucho sorprende con grandes ganancias en su nuevo negocio en EE. UU.

Ana Siucho, la esposa del futbolista Edison Flores, ha dejado a todos sorprendidos al revelar cuánto dinero ha ganado en menos de un mes con su nuevo emprendimiento en Estados Unidos. Después de mudarse al país norteamericano, Ana ha compartido con sus seguidores cómo ha logrado generar ingresos sustanciales mientras se dedica a cuidar de su familia.

En sus redes sociales, Ana Siucho dejó en claro que su vida en Estados Unidos ha dado un giro importante. La esposa del popular futbolista comenzó un nuevo negocio que le permite trabajar desde casa, un factor clave para balancear su vida profesional con su rol de madre. La sorpresa vino cuando Ana reveló que, en tan solo 24 días de trabajo, ha ganado 822 soles.

Ana Siucho presume cuánto gana en su emprendimiento. (Instagram)

A pesar de la rapidez con la que empezó a ganar dinero, Ana se mostró entusiasmada y agradecida con la oportunidad.

"Hace dos semanas estoy siendo parte de una compañía internacional y me encanta porque, como saben, me dedico a mis hijas 24/7. Este nuevo trabajo me deja trabajar desde mi casa, a la hora que pueda, y lo más lindo es que conozco gente increíble", compartió la influencer con mucho entusiasmo.