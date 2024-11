¿No regresa? Ana Siucho reaparece tras salir del país por amenazas vinculadas al caso Andrés Hurtado

La conocida influencer Ana Siucho ha estado en el centro de la polémica debido a los rumores de una posible ruptura con Edison Flores, especulaciones que se intensificaron después de que ella decidiera abandonar el país. Sin embargo, tras varias semanas fuera de Perú, el abogado de la figura pública salió a aclarar la verdadera razón de su viaje.

Recordemos que Ana Siucho recibió fuertes amenazas vinculadas al caso Andrés Hurtado. Ante ello, muchos medios empezaron a especular al respecto. Te contamos más detalles en la siguiente nota.

Durante la última edición de 'Todo se Filtra', se presentó un informe que revelaba las declaraciones del abogado de Ana Siucho, quien confirmaba que ella viajó a Estados Unidos por seis meses para mantener su residencia. Sin embargo, la esposa del 'Orejitas' expresó su emoción en sus redes sociales al comenzar un nuevo capítulo en su vida, al conseguir un nuevo empleo.

"Quiero contarles que desde hace dos semanas estoy siendo parte de una compañía internacional que ya tiene muchos años en el mercado y la verdad que me encanta. como muchas de ustedes saben me dedico a mis hijas 24/7. Este nuevo trabajo me permite hacerlo desde mi casa, a ka hora que tenga tiempo y lo mejor es que conoces gente increíble", anunció la médico.