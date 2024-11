Dalia Durán le advirtió a Glenda Rodríguez que se aleje de John Kelvin: "Es un hombre casado y con hijos"

La batalla mediática entre Dalia Durán y Glenda Rodríguez parece no tener fin, y esta vez la bailarina mostró chats en los que la ex de John Kelvin le envía un mensaje advirtiéndole que no se acerque al cantante, argumentando que es un hombre casado y con hijos.

El enfrentamiento de Dalia y Glenda

Anoche, Glenda Rodríguez se comunicó con Magaly TV, La Firme para mostrar en exclusiva los mensajes que Dalia Durán le envió hace unos días. En la conversación, Dalia le reclama a Glenda por ir a su casa.

"Sabes que aquí hay cámaras por todos lados donde vivo porque él aduce que lo tienes amenazado (...) Imagino tu odio, seguramente porque él no te da tu lugar, ya que es un hombre casado, con más de 14 años de relación e hijos en común", se lee en los primeros mensajes.

Sin embargo, los chats toman otro tono cuando Dalia Durán le increpa a Glenda Rodríguez para que no busque a John Kelvin, recordándole que aún sigue casado con ella y que tienen cuatro hijos en común, además de insinuar que Glenda está resentida.

"Tú lo tienes amenazado con videos y fotos si no regresa contigo, pero a él ya no le importa, porque también tiene pruebas tuyas de que lo agrediste con un cuchillo, entre otras cosas", agregó.

John Kelvin se orina en el carro de Glenda

Glenda Rodríguez se presentó en el programa Magaly TV, La Firme y contó detalles inéditos de su relación con John Kelvin, a quien hace unos días denunció por haberla maltratado física y psicológicamente. Según narró la joven, el cantante tiene problemas con el alcohol y se ha orinado en su carro.

"Él se hace en el pantalón; en mi carro se ha hecho popó muchas veces, se orina porque está muy ebrio", confesó visiblemente angustiada.

Glenda también aseveró que está cansada de estar con una persona que no valora todo lo que ella hace. "No valora cuando yo le limpio el po*o, no valora cuando yo limpio después de que él se orina", concluyó.

De esta forma, Dalia Durán y Glenda Rodríguez se han visto envueltas en un escándalo mediático en el que John Kelvin, quien ha enfrentado denuncias de agresión por parte de ambas mujeres tanto en el pasado como recientemente, está en el centro del conflicto.