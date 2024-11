Micheille Soifer respalda a Christian Cueva en su faceta como cantante: "La música es para todos"

Micheille Soifer salió en defensa de Christian Cueva, quien recientemente ha incursionado en el mundo de la música, y aseguró que no tiene problema con su nueva faceta como cantante. Aunque el futbolista ha sido blanco de algunas críticas, especialmente por su colaboración con Pamela Franco en el tema "El cervecero", Micheille le dio su apoyo y resaltó que, si cantar lo hace feliz, está bien.

Michelle Soifer ha mostrado su apoyo a Christian Cueva en su nueva faceta como cantante. En una reciente entrevista, la chica reality fue clara al expresar que, aunque el futbolista ha recibido comentarios negativos, ella apoya su decisión de probar con el canto.

"La música es para todos. Sí, lo he escuchado. Si hay otras personas que la cantan, ¿por qué no la puede cantar él? Cada uno es libre de hacer las cosas que quiera" , expresó.

La participante de "Esto es Guerra" destacó que no hay nada malo en que Cueva siga sus deseos artísticos, aunque, aclaró, ella prefiere mantenerse al margen y no colaborar con él.

"Sería utilizar el tema del marketing, no sería real. Prefiero mantenerme al margen. Tiene derecho a ser feliz, la música da felicidad" , dijo para Expresso, dejando claro que apoya su derecho a disfrutar de la música, pero sin involucrarse directamente en su carrera.

La chica reality, aunque no ha logrado el mismo impacto musical que Cueva, respeta su paso por la música y entiende que, si alguien está feliz con lo que hace, no hay nada de malo. En ese sentido, ella misma ha seguido buscando nuevos proyectos y retos, sin dejarse llevar por lo que digan los demás.

Por su parte, Christian Cueva incursionó recientemente en la música, con su colaboración con Pamela Franco. La noticia se reveló en "Magaly TV La Firme" donde colocaron la canción y le hicieron un peculiar "videoclip" con videos donde aparece Christian Cueva y sus ampays con Pamela Franco.

Además de hablar de Cueva, Micheille Soifer anunció que será parte del evento El Reino Mágico de Papá Noel, una feria navideña que se llevará a cabo en la Concha Acústica del Campo de Marte en Jesús María. La feria estará abierta desde este viernes y hasta el 29 de diciembre, y Micheille será una de las figuras destacadas.

Micheille también se mostró optimista con respecto al próximo año, con nuevos proyectos en mente y expectativas.

"Me siento siempre agradecida con Dios, pienso que he madurado muchísimo, que valoro más todo lo que tengo, porque me han pasado cosas bonitas y de las otras, igual todo se recibe con amor", concluyó, demostrando que siempre está lista para nuevos retos.