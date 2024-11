¿No pagará? Magaly Medina expone el motivo por el que Christian Cueva no le pagaría a mamá de Pamela López

Christian Cueva vuelve a estar en el centro de la polémica, no solo por las acusaciones de Pamela López, quien aún lo señala por no pagar ni un sol de pensión para sus hijos, sino también porque su esposa, aún legalmente, compartió un chat con la madre de Cueva, quien expresó su preocupación por la enorme deuda que el futbolista tiene con ella, lo que le impide cubrir sus gastos médicos.

Ante ello, la periodista Magaly Medina se pronunció al respecto en su más reciente programa. Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Christian Cueva pagará la deuda a mamá de Pamela López?

Tras ello, Fue Magaly Medina quien reveló hace unos meses que Christian Cueva había solicitado préstamos a su exsuegra, lo que llevó a Pamela López a rechazar cualquier insinuación de ser interesada, ya que su familia siempre apoyó al futbolista en momentos difíciles económicamente.

'La Urraca' recordó esta situación y leyó en vivo la publicación de López, quien pedía al padre de sus hijos que pagara la gran deuda para que su madre pudiera cubrir sus gastos médicos.

Sin embargo, la conductora se mostró franca respecto al caso, señalando que Cuevita no estaría legalmente obligado a saldar esa deuda, y no tendría problemas con la justicia si no lo hace, especialmente considerando que actualmente tampoco cumple con la pensión alimenticia de sus hijos.

"Si Christian Cueva no se ocupa ni siquiera de pasarle manutención a sus hijos, entonces menos va tener para devolverle la plata que le debe a la madre. No se habla de cantidades pero intuimos que se trata de fuertes cantidades. Ahora Christian Cueva se puede hacer el loco porque en este país no hay cárcel por deuda y no se puede hacer nada al respecto", dijo.

Magaly Medina cuestionó a Christian Cueva

No obstante, comentó que la actual pareja de Pamela Franco debería actuar con algo de conciencia, ya que hasta ahora su exsuegra sigue apoyando económicamente a la madre de sus hijos para que a los pequeños no les falte nada.

"Es una cuestión personal, si le has pedido a esa señora que te ha prestado de sus ahorros, ahora lo más lógico es que le devuelvas ese dinero. Además es sabido que su madre, cuando no le da plata Cueva, su madre y su padre la ayudan con la economía de sus nietos", agregó.

Pese a ello, actualmente Christian Cueva ha evitado hablar sobre la madre de sus hijos Pamela López, pues se ha dejado ver al lado de la cantante de cumbia, Pamela Franco, con quien tiene una relación sentimental.