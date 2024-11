Magaly Medina arremete contra Carlos Zambrano tras aceptar infidelidad a su esposa: "Algo muy grave"

Carlos Zambrano, defensor de la selección peruana y actual jugador de Alianza Lima, confesó abiertamente que ha cometido numerosos errores en su matrimonio. Conocido como 'El Kaiser' por su carácter y liderazgo en el campo, sorprendió al hablar sobre las dificultades en su relación con su esposa, Marcia Succar, en recientes declaraciones a medios de entretenimiento.

Estas declaraciones se dieron después de que fuera captado en un conocido ampay, disfrutando de una lujosa fiesta en un yate, rodeado de amigos y varias mujeres. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En respuesta, Magaly Medina no tardó en expresar su opinión y criticar a Carlos Zambrano, señalando que no comprende por qué los futbolistas tienden a "minimizar" las infidelidades, refiriéndose a ellas como simples errores.

"Él dice: "gracias a ella seguimos juntos", y sí, creo que no solo él ni varios jugadores de fútbol deberían agradecerles a sus mujeres. Le inculcaron mantener a la familia unida. Claro, hay que sacar los pies de plato, hay que faltarle el respeto a la mujer, pero hay que mantener a la familia unida... ¿Y por qué no dicen la verdad? ¿Equivocado? Eso no es solo una equivocación, no es un error, es algo muy grave en una pareja. No sé como minimizan eso", afirmó.