Carlos Zambrano y su inesperada reacción sobre la faceta de cantante de Christian Cueva: "Me da risa"

Christian Cueva causó sorpresa al iniciarse en la música como cantante, lo que generó variadas reacciones en el ámbito deportivo. Carlos Zambrano, amigo del reconocido 'Aladino' y defensor de la Selección Peruana, expresó su punto de vista al respecto, afirmando que 'Cuevita' debería enfocarse en su carrera futbolística.

El tema de Christian Cueva ha causado revuelo en las redes sociales, pues se marca en un contexto donde confirmó su relación con la cantante Pamela Franco. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El futbolista de Alianza Lima resaltó que Christian Cueva no debe perder de vista que su prioridad es el fútbol, señalando que la 'Bicolor' requiere que esté en su mejor nivel. No obstante, Carlos Zambrano aseguró que siempre respaldará a su compañero en sus elecciones, tanto en los momentos buenos como en los difíciles.

Aunque no ha presenciado a 'Aladino' cantando en persona, comentó que ha visto videos en redes sociales y le resultan divertidos. También reconoció que Cueva siempre ha disfrutado de cantar tras los triunfos de la selección; sin embargo, considera que debería enfocarse en su regreso al campo de juego. Además, señaló que esta canción tiene un significado especial para Cueva, pues la interpretó luego de una victoria en la Copa América.

"Él sabe lo que pienso y no he visto que ha cantado, pero lo he visto en las redes y me da risa porque está metido ahí, creo que todos saben que él canta en el sentido que después de un partido de Selección cuando ha habido una victoria, él se ha puesto a cantar a todo pulmón a tocar piano, a estar con Lapadula y lo tomamos como en broma, pero no canta tan mal", expresó para "América Noticias".