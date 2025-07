Anahí de Cárdenas revela fotos inéditas del nacimiento de su primer hijo Emile: "No fue fácil"

La actriz Anahí de Cárdenas celebró hace unos días el nacimiento de su primer hijo. Como se recuerda, la artista se le complicó quedar embarazada luego de superar el cáncer de mamas, pero logró cumplir su sueño y compartió bellos momentos de su parto.

El pasado 26 de junio, Anahí de Cárdenas dio a luz a su hijo Emile después de mucho esfuerzo. La joven actriz se preparó para este momento, pero vivió momentos muy complicados e inesperados al momento de su parto que no fue nada fácil. Como era un momento único, decidió documentar todo su proceso de parto por medio de fotografías y hoy decidió compartirlo con sus seguidores.

"Mi parto no fue uno fácil. De hecho, no fue como yo me lo esperaba. Pero así es la vida. Y estoy ok con eso. Pude haber tomado mil decisiones en mi vida, decidir traerte al mundo, la mejor de ellas. Otra decisión también maravillosa fue documentar el parto. Si bien las cosas no salieron como esperaba, tener registro de eso impredecible fue también un gran acierto", expresó.