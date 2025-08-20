Gisela sorprende al llamar EN VIVO a 'América Hoy' y le pide a Edson que se calle: "Apártate"

Edson Dávila y Gisela Valcárcel vivieron un divertido momento durante la más reciente emisión del programa América Hoy. La popular "Señito" llamó en vivo al magazín matutino y sorprendió al mandar a callar a uno de los conductores; sin embargo, todo se trató de una broma.

¿Para qué llamó Gisela a América Hoy?

Esta mañana, el programa dirigido por Ethel Pozo tuvo como invitada a Lady Guillén para hablar sobre las pedidas de mano y cuánto se debe esperar después de ellas para que la boda se concrete. En ese sentido, Lady dijo que estaba esperando poder unirse en matrimonio con su pareja, Christian Uribe.

Sin embargo, en ese momento entró una llamada de Gisela Valcárcel en vivo y todos en el set se quedaron sorprendidos. La exconductora de El Gran Show, fiel a su estilo, le hizo una broma a Edson Dávila, pidiéndole que se calle por un momento.

"Veo el programa todos los días, pero primero le tengo que decir a Edson que, por favor, se calle (...) Edson, aparte te lo pido por favor ", dijo, mientras el conductor lo tomó con humor y aprovechó en hacer una mención a la nueva marca de Gisela, Win by Gisela.

Enseguida, reveló que su intención de llamar al programa en vivo fue para hablar con Lady Guillén y asegurarle que Christian Uribe no se puede casar por el momento, ya que tiene mucha carga laboral en la productora de la que ella es dueña, GV Producciones.

"Ahora mismo, Christian no puede casarse, Lady, lo siento. Tu marido está trabajando mucho, Lady, si me lo quitas, me fundo (...) Christian es el director del nuevo proyecto digital que sale la próxima semana", reveló.

¿Gisela se va a Latina?

Gisela Valcárcel continúa sorprendiendo con sus transmisiones en vivo a través de Instagram. Una vez por semana, la conductora entrevista a artistas, productores y figuras de la televisión. En su más reciente emisión, conversó con Madgiel Ugaz y reveló que el próximo invitado será Erick Jurgensen, actual gerente general de Latina.

Durante la transmisión, la popular "Señito" destacó la trayectoria de Jurgensen, quien anteriormente estuvo al mando de América Televisión y ahora dirige Latina, canal que ha logrado captar a varios rostros provenientes del 4. Además, Valcárcel compartió en redes sociales una fotografía en la que aparece junto a Miguel Zuloaga, productor y director de ficción de Latina, con quien se lució en una cena que podría repetirse.

De esta manera, mientras acapara titulares por sus entrevistas y encuentros televisivos, Gisela también genera comentarios con sus intervenciones en América Hoy, donde no duda en bromear en vivo con sus colegas, como ocurrió recientemente con Edson Dávila.