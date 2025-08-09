Gisela Valcárcel habría evitado la renuncia de Valeria Piazza tras cruce con Ethel Pozo: "Hasta lloró"

Lo que parecía una reunión de trabajo en "América Hoy" terminó convirtiéndose en todo un escándalo de pasillo. Según Pati Lorena, exproductora de Gisela Valcárcel, Ethel Pozo habría hecho llorar a Valeria Piazza durante una conversación con el equipo, al punto que la exMiss Perú pensó en renunciar.

Ethel habría hecho llorar a Valeria Piazza y Gisela habría intervenido

Un tenso momento en "América Hoy" habría dejado a Valeria Piazza al borde de renunciar. Según Pati Lorena, exproductora de Gisela Valcárcel, Ethel Pozo le habría hecho un comentario que la hizo llorar, al punto que su madre tuvo que intervenir.

Todo habría ocurrido durante una reunión de producción, donde Ethel Pozo aparentemente expresó su molestia porque, en los TikToks grupales, los mensajes más cariñosos del público iban para Valeria y Edson Dávila, "Giselo". Según Pati Lorena, este reclamo habría terminado con un comentario que afectó profundamente a la ex Miss Perú y la llevó a decir que no renovaría contrato.

En un live de TikTok, Pati Lorena contó: "Hubo una reunión de producción y Ethel le dijo a Valeria que le molestaba cuando los cuatro grababan TikToks juntos y el público solo le daba comentarios cariñosos a Valeria y a Giselo".

La hija de Gisela habría propuesto "hacer algo" para equilibrar la atención en redes. Valeria respondió que eso dependía del público.

Sin embargo, Ethel habría dicho: "Tú solamente tienes que hablar cuando te pregunten". Ese comentario habría afectado a Valeria, quien se habría acercado al productor Armando Tafur para decirle que no pensaba seguir en el programa.

La supuesta llamada de Gisela y la reaparición. Pati Lorena asegura que Gisela Valcárcel no se quedó de brazos cruzados.

"Valeria estaba muy dolida, estaba muy triste, dicen que hasta lloró. Yo creo que Gisela debe haber llamado a Valeria a pedirle que no se vaya", afirmó.

Según la exproductora, la 'Señito' le habría prometido que el bullying acabaría y que pondría un alto a los "engreimientos" de su hija.

Aunque se creía que Valeria no volvería después del feriado por Fiestas Patrias, el 4 de agosto apareció nuevamente en el set. Para Pati, esta fue la prueba de que Gisela intervino para evitar su salida y mostrar unión frente a cámaras.

Filtran video tras supuesto cruce de palabras entre Valeria y Ethel

Poco después, se filtró un video donde Ethel, Valeria, Gisela y otros integrantes de "América Hoy" compartían en un restaurante. Aunque el ambiente parecía cordial, las conductoras estaban sentadas lejos y casi no interactuaron.

Ni Ethel Pozo, ni Valeria Piazza, ni Gisela Valcárcel han confirmado esta versión. Sin embargo, los rumores sobre tensiones internas en "América Hoy" no paran. Los televidentes están atentos a cada gesto y palabra en el set, buscando señales de reconciliación o nuevos roces.

Por ahora, Valeria Piaza y Ethel Pozo siguen trabajando juntas, pero la pregunta en el aire es cuánto tiempo podrían mantener la armonía frente a cámaras cuando detrás parece haber más de una cuenta pendiente.