Pamela López revela que sus hijos sufren bullying por culpa de Christian Cueva: "Llegan llorando a casa"

Pamela López volvió a hablar públicamente sobre el complicado momento familiar que atraviesa tras su separación con Christian Cueva. La aún esposa del futbolista alzó su voz para denunciar que sus hijos se han visto afectados emocionalmente por la relación extramatrimonial de su padre con Pamela Franco, situación que ha desencadenado actos de bullying.

A través de una entrevista con el programa "Amor y Fuego", la trujillana pidió al deportista asumir responsabilidad y llegar a un acuerdo maduro por el bienestar de los menores. Además López, reveló que sus hijos han sido víctimas de acoso por parte de sus compañeros, quienes los atacan con referencias a la mediática relación de su padre

Asimismo, Pamela contó que los niños llegan a casa llorando tras escuchar canciones en la movilidad o en espacios públicos que hacen alusión a la pareja conformada por Cueva y Franco.

En otra entrevista, Pamela López abordó el comportamiento de Christian Cueva como padre. La trujillana sostuvo que la imagen que proyecta en redes no se corresponde con sus acciones reales, pues aseguró que el futbolista no llama a sus hijos ni en fechas importantes.

Asimismo, contó que en el último cumpleaños de su hija, Cueva decidió enviarle un celular, lo cual consideró una mala decisión.

"Lo único que ellos reciben son esporádicamente. Por ejemplo, en su cumpleaños le hizo llegar un celular. Pero yo no sé si ustedes recuerdan que yo el año pasado, trabajando, me rompí el lomo y le hice una sorpresa de un celular", explicó.

Pamela explicó que ese primer celular que ella misma le obsequió a su hija terminó siendo un problema por el contenido que circula en internet y decidió restringir su uso para protegerla. Por eso, rechazó que el regalo de Cueva fuera apropiado.

"Celular que hoy en día no puede usar lastimosamente por las cosas que salen. Trato de evitar ciertas cosas para que no cause más dolor del que ya tiene. Entonces, un celular no era el regalo idóneo para ella. Preferiría alimentos", sentenció durante su aparición en América Espectáculos.