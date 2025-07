Pamela López se indigna con Christian Cueva por regalo a su hija: "Preferiría alimentos, no un celular"

¡Fuerte y claro! Pamela López volvió a pronunciarse sobre Christian Cueva y esta vez mostró su molestia por un regalo que el futbolista le envió a su hija. Según contó, la menor recibió un celular como obsequio de cumpleaños, pero Pamela dejó en claro que ese detalle no era lo que su hija necesitaba.

Pamela López rechaza regalo de Christian Cueva a su hija

Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, no se guardó nada y expresó su molestia por el regalo que 'Aladino' le envió a su hija por su cumpleaños. Según dijo, el jugador le dio un celular, pero ella considera que no era lo más adecuado para la menor.

En una entrevista, Pamela explicó que, aunque Cueva se muestra en redes como si extrañara a sus hijos, en la vida real no se preocupa por ellos. Incluso aseguró que no los llama en fechas importantes.

"Nunca la llamó, nunca la llama para Navidad, para Año Nuevo, para su cumpleaños, para... El año pasado fue su primera comunión. Mis hijos no reciben ninguna llamada ni mensaje del padre", declaró bastante dolida.

La esposa del futbolista comentó que no solo no hay llamadas, sino que el único gesto reciente de Cueva fue enviar un celular como regalo. Sin embargo, Pamela cree que ese tipo de obsequio no ayuda en nada a su hija.

@ameg_pe 15/07/25 | Pamela López indignada con regalo de Christian Cueva a su hija. Fuente: América Espectáculos ♬ original sound - rizitop🇵🇪

"Lo único que ellos reciben son esporádicamente. Por ejemplo, en su cumpleaños le hizo llegar un celular. Pero yo no sé si ustedes recuerdan que yo el año pasado, trabajando, me rompí el lomo y le hice una sorpresa de un celular", señaló.

Pamela también reveló que ese primer celular que ella le regaló a su hija terminó generando problemas, por lo que tomó la decisión de restringir su uso.

"Celular que hoy en día no puede usar lastimosamente por las cosas que salen. Trato de evitar ciertas cosas para que no cause más dolor del que ya tiene. Entonces, un celular no era el regalo idóneo para ella. Preferiría alimentos", dijo firme ante las cámaras de "América Espectáculos".

Critica actitud mediática de Cueva

La empresaria también criticó que Cueva trate de dar una imagen pública de "padre presente" cuando la realidad es otra. Según Pamela, él actúa para la cámara, pero no se involucra con sus hijos.

"Una persona quiere limpiar su imagen, quiere mentir, quiere engañar, confundir a la opinión pública, poniéndose, levantándose y mostrando un polo estampado, besándose un tatuaje", comentó en tono molesto.

Pamela ha decidido hablar y dejar en claro cómo se siente con la actitud del futbolista. Para ella, Cueva no está cumpliendo como padre, y más allá de los regalos, lo que sus hijos necesitan es cariño, atención y apoyo real.

Pamela López dejó en claro que está cansada de las apariencias de Christian Cueva. Para ella, un celular no reemplaza el rol de padre y aseguró que preferiría que de una vez se dé la pensión de alimentos. Además, mencionó que sus hijos no reciben llamadas ni tienen contacto cercano con él, por lo que criticó duramente la imagen que el futbolista quiere dar al público.