Jefferson Farfán revela que conoció a Darinka en la discoteca de su casa: "Nunca tuve una relación con ella"

Jefferson Farfán sorprendió al aparecer en vivo durante el programa "América Hoy" para responder a las declaraciones que dio Darinka Ramírez, madre de su hija menor, en "Magaly TV La Firme". El exfutbolista se mostró firme y aseguró que nunca existió una relación sentimental entre ellos.

Durante el enlace, Farfán aclaró que su vínculo con Darinka siempre fue únicamente como padres. Además, desmintió los dichos de ella sobre cómo se conocieron. Según Jefferson, no fue en 2020, como ella afirmó, ni en diciembre del 2021, sino en 2022, cuando nació su hija.

El exseleccionado nacional explicó que conoció a Darinka en la discoteca que tiene en su casa, la cual se inauguró en octubre de 2021. Esta fecha no coincide con las versiones contradictorias que la joven dio en televisión.

También hizo énfasis en que Darinka ya estaba embarazada desde abril del 2022, lo cual respalda su versión sobre la fecha en que realmente iniciaron contacto. Aclaró que fue en ese mismo año cuando se vieron por primera vez.

Jefferson sostuvo que la relación con Darinka se limitó al aspecto parental y que no ha mantenido una cercanía con ella desde agosto del 2023. Fue a partir de entonces que comenzó a salir con su actual pareja, Xiomy Kanashiro.

El delantero también lamentó la exposición mediática que viene atravesando su menor hija y pidió respeto para su entorno familiar. En todo momento, buscó dejar en claro que su prioridad es su hija y su bienestar.

Darinka Ramírez sorprendió al contar que Jefferson Farfán, su expareja y padre de su hija, le exigió la devolución de S/ 18 mil que le había entregado tiempo atrás. La joven señaló que el dinero fue un regalo que recibió cuando expresó su deseo de iniciar un emprendimiento siendo madre soltera.

Según relató en el programa de Magaly Medina, ella solicitó el dinero a Farfán para comenzar un negocio. En ese momento, el exfutbolista habría decidido obsequiárselo, destacando su iniciativa y compromiso como madre. Por ello, Darinka nunca consideró que se tratara de un préstamo ni hubo documentos firmados al respecto.

"Yo le pedí que me preste el dinero para emprender con mi negocio, pero él me indica que como era buena madre y tenía el deseo de emprender, me lo iba a regalar", indicó