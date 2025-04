Farfán solo le habría dado mil soles a Darinka durante su embarazo: "Pídele a tus papás que te apoyen"

En una entrevista con Magaly Medina, Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán, contó detalles de su embarazo y cómo fue el trato que recibió del exfutbolista. Según la joven, la ayuda económica que recibió fue mínima, a pesar de tratarse de la hija de una figura reconocida.

Darinka revela que Farfán solo le dio mil soles para embarazo

"A mí me dio solo 1000 soles desde que me enteré de mi embarazo, que para mí no fue suficiente. Cuando le pido que eso de verdad no va a ser suficiente, me indica que 'bueno, pídele a tus papás que te apoyen'", expresó en la entrevista.

La joven dijo que el embarazo fue inesperado. Se enteró cuando ya tenía cinco meses, porque no tenía síntomas.

"No tenía síntomas absolutamente. Nada. Acudo a un médico para saber qué pasaba y era que tenía una bebé", explicó.

Más detalles ¿de la relación?

Darinka también reveló que conoció a Jefferson Farfán en diciembre de 2021 y que desde inicios del 2022 tenían encuentros íntimos. Sin embargo, nunca fueron pareja formal.

"Porque nunca me pidió, entonces yo estaba consciente de que no era una relación. Pero ya existía mi hija, teníamos la relación sí de padres, pero a la vez me visitaba por las noches y teníamos intimidad. Yo no sé qué tipo de relación podría ser", contó.

Incluso relató que Farfán iba a visitarla en la casa de sus padres y se quedaba a dormir. Además, dijo que el exfutbolista le prometió que haría pública la existencia de su hija, pero nunca cumplió.

"Me decía que podrían verlo y se quedaba a dormir en mi casa. Se quedaba a dormir y salía como a las 5:30, 6 de la mañana para que nadie lo vea", detalló. "El primer día que conversamos sobre el tema de la gestación, me indicó que al año ya iba a hacerla pública", declaró.

Cuando Magaly Medina le preguntó por qué decía que no eran pareja, Darinka respondió que él nunca formalizó nada con ella. Sin embargo, aclaró que mientras ella estaba embarazada, aún mantenían encuentros íntimos.

También aclaró el error en la denuncia policial donde indicaba otra fecha de inicio de su relación con Farfán.

"Fue un error por medio de nerviosismo... me trasladaban con policías, entonces no pude tener la fecha, no pude pensar en o recordar años atrás", explicó.

Con esta revelación, Darinka Ramírez muestra una nueva cara del vínculo que tuvo con Jefferson Farfán. A pesar de haber compartido momentos juntos y tener una hija en común, la ayuda fue limitada y la relación nunca fue reconocida de manera formal.