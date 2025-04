Darinka Ramírez reclamó a Jefferson Farfán por ampays con Delany López y Xiomy Kanashiro: "Me lo negaba"

En una reciente entrevista en el programa 'Magaly TV: La Firme', Darinka Ramírez rompió su silencio y detalló cómo fue su vínculo con Jefferson Farfán, exfutbolista y padre de su hija. Durante la conversación, la modelo compartió no solo aspectos personales de su relación, sino también reveló situaciones que involucraron a otras mujeres, como Delany López y Xiomy Kanashiro.

Reclamos por las supuestas relaciones con Delany López y Xiomy Kanashiro

Darinka Ramírez no dudó en hablar sobre cómo Jefferson Farfán le negó los rumores sobre su relación con Delany López, a pesar de los rumores que llegaban a sus oídos. Según la modelo, en varias ocasiones le reclamó al futbolista, quien siempre negó tener algún tipo de vínculo con ella.

"Eran rumores que me llegaban, pero no tenía algo como prueba. Él me la negó totalmente, decía que la conocía pero no tenía una relación", relató Darinka.

Asimismo, la joven sorprendió a Magaly Medina al contar cómo se enteró del romance de Jefferson con Xiomy Kanashiro, el cual salió a la luz tras un ampay. Darinka recordó que en ese momento, Farfán negó cualquier tipo de relación con la bailarina, a pesar de las imágenes que los vinculaban.

"Eso me enteré cuando salieron las imágenes. Más aún, una vez tuvimos intimidad en noviembre o diciembre, no recuerdo bien, y él me dijo: 'Yo no la conozco'", agregó.

Darinka revela apoyo económico mínimo durante su embarazo

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Darinka habló del embarazo de su hija. Según contó, descubrió su estado a los cinco meses de gestación, ya que no presentaba síntomas. Al comunicarle la noticia a Farfán, ambos pactaron una reunión para discutir la situación.

"Se sorprendió como cualquier persona, pero acordamos hablar para hacer cálculos. La última vez que tuvimos intimidad fue cuando ya tenía cuatro meses de embarazo", explicó.

Sin embargo, lo que más indignó a Magaly Medina fue su testimonio sobre el apoyo económico que recibió. Darinka aseguró que Jefferson solo le entregó mil soles al enterarse del embarazo y que se negó a darle más dinero pese a su pedido.

"Cuando le digo que eso no va a ser suficiente, me indica que le pida a mis papás para que me apoyen. El primer día que hablamos del embarazo, me dijo que esto se haría público recién al año", denunció.

Las declaraciones de Darinka Ramírez han generado gran repercusión en redes y medios, dejando en evidencia una historia llena de silencios, reclamos y falta de apoyo. Mientras el entorno de Jefferson Farfán guarda silencio, esta entrevista marca un antes y un después en la exposición pública del caso.