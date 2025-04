Darinka Ramírez sobre la relación de Farfán con su hija: "No la sacaba a pasear como si debía estar oculta"

Darinka Ramírez dio una extensa entrevista a Magaly Medina, donde contó todo lo que tuvo que vivir con Jefferson Farfán. Incluso, reveló que a pesar de anunciar que ya tenía una hija, no la sacaba a pasear a ningún lado y que la única vez fue para promocionar su mall.

¿Cómo es Jefferson Farfán como padre?

Según ha revelado Darinka Ramírez, Jefferson Farfán la sacó de la casa de sus padres prometiendo que le daría un departamento para que viva junto con su hija porque quería tener más privacidad. Lamentablemente, afirma que el exfutbolista solo le dio un televisor y un carrito de control remoto para su pequeña. El resto de las cosas fue comprado por ella, así como los juguetes.

"Yo era la persona que le tenía presente a su hija, yo le enviaba videos, fotos y él me contestaba, era muy pocas veces que él tenia la intención de saber de su hija. (Cuando la visitaba) jugaba un momento con la bebé y para él era suficiente. Siempre le reclamé que no sacaba a mi hija a pasear, la veía dentro del departamento como si debía estar oculta. Ahora último salimos al Mall, pero me di cuenta que fue por promoción para tomarle fotos nada más", expresó.

Después, la joven madre comenta que Jefferson Farfán llevaba a la pequeña a su casa, a comprar en Zara o en su departamento. Aunque, revela que ahora último ya no lleva a su hija a su casa a raíz de la relación que tiene el exfutbolista con Xiomy Kanashiro.

Su hija se cayo y Farfán no quiso verla

Luego, Darinka Ramírez cuenta que durante la madrugada su hija se cayó de la cama y se golpeó fuertemente el rostro. En su desesperación y llanto llamó a Jefferson Farfán, pero al contestarle el exfutbolista no quiso ir a verlas o llevarlas a un centro médico, solo le dijo que vaya a una farmacia.

"Se cayó de la cama, su nariz y boca super hinchada. Me mando a una farmacia de 24 horas a la 1:30 de la mañana, ni siquiera quiso verla. Yo me desespere llorando . Al día siguiente quería verla, yo me fui a la casa de mi mamá porque ahí tengo apoyo, quería que yo vaya al departamento para que él llegara, no quería recogernos. Le dije 'sabes qué otro día nos vemos porque la reacción debería ser en el momento que pasa'", cuenta.

Finalmente, Darinka Ramírez contó también que durante su embarazo, Jefferson Farfán solo le dio mil soles y le dijo que sus padres le apoyaran. Incluso no estuvo en el parto porque no quería verse expuesto. Para la joven, el exfutbolista no le dedicaría el tiempo que se merece su pequeña y que en su mayoría solo juega poco tiempo con ella en su departamento.