Tenchy Ugaz responde tras supuesto affaire con Pamela López, revelado por Melissa Klug: "Perfil bajo"

¡Se defiende! El exfutbolista Tenchy Ugaz rompió su silencio luego de que Melissa Klug lo mencionara en "El Valor de la Verdad" como parte de una supuesta infidelidad entre él y la esposa de Christian Cueva, Pamela López.

Las revelaciones de Melissa Klug en "El Valor de la Verdad" siguen dando de qué hablar. Esta vez, la empresaria afirmó que Christian Cueva le confesó que su esposa, Pamela López, le fue infiel con el exjugador Manuel 'Tenchy' Ugaz. Según dijo, esto habría ocurrido cuando ambos aún estaban en otras relaciones.

Este comentario encendió las redes y muchos esperaban la reacción del popular 'Tenchy', quien finalmente habló a través de sus redes sociales. Apenas terminó la emisión del programa, Tenchy publicó una historia en Instagram donde dejó entrever que el comentario le generó problemas.

"No sé qué hice para dormir en la sala" , escribió, con emojis riendo, causando sorpresa entre sus seguidores.

La indirecta no pasó desapercibida, y más tarde compartió otro mensaje, aunque este fue eliminado después de un rato. En la historia que luego borró, el exjugador se mostró afectado por lo dicho, pero dejó claro que no piensa entrar en escándalos.

"He sido fuerte porque siempre han hablado mal de mí y nunca me he defendido. Voy a dejar que las personas se envenenen el corazón solas con la 5ta pregunta", expresó.