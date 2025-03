¡Fuego! Pamela López habría engañado a Cueva con Tenchy Ugaz y varios futbolistas, según Melissa Klug

En su participación en "El Valor de la Verdad", Melissa Klug reveló que Christian Cueva le confesó que su esposa, Pamela López, le fue infiel con el exfutbolista Tenchy Ugaz, cuando ambos aún estaban en otras relaciones, y supuestamente, con varios futbolistas.

Melissa Klug volvió con todo a la pantalla chica. En su participación en "El Valor de la Verdad", la empresaria reveló que Christian Cueva le habría contado en confianza que Pamela López le fue infiel. Según dijo, la traición habría sido con el exjugador Manuel 'Tenchy' Ugaz, cuando ambos aún estaban en otras relaciones. Durante su participación, Melissa dio detalles de cómo Cueva habría descubierto el supuesto engaño.

Durante su testimonio, la empresaria también reveló cómo se habría dado cuenta Cueva de la presunta traición.

"Él me dice que habían estado en una reunión, él conocía a Sara Manrique porque era la esposa de este jugador (Tenchy Ugaz) que estaba en todo su apogeo en Trujillo y él todavía no figuraba tanto como él. Me dice: 'Hemos estado en un cumpleaños y me la encuentro a Sara, la agarró de la mano y le digo: Pamela, te presento a mi amiga Sara Manrique ¿La conoces?'. Y dice que ella nunca la pudo ver a los ojos" , mencionó.

Melissa dijo que este no fue el único rumor que escuchó. Aseguró que Christian Cueva le hablaba de varias versiones que recibía de su entorno.

"Me comentaba que le contaban muchísimas cosas del mismo club donde él jugaba. Le decían 'tu mujer ha estado con este, con este'", señaló la chalaca. Incluso, la ex de Jefferson Farfán confesó que le entregó una lista de nombres. "Yo le pasé más o menos la lista de los futbolistas, de los 'convocados' de la López. Si es verdad o mentira no me consta, es lo que me contó", aseguró.