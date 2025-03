Melissa Klug confirma coqueteo de Christian Cueva y cuenta la historia detrás de la frase: "¿Esa cosita es mía?"

Este domingo 30 de marzo, Melissa Klug regresó a 'El Valor de la Verdad' para responder a diversos rumores sobre su vida privada. La 'Blanca de Chucuito' abordó los comentarios que la vinculan con el futbolista Christian Cueva y finalmente aclaró el origen de la frase que él le habría escrito: '¿Esa cosita es mía?'.

Melissa Klug revela el origen de la polémica frase

Durante la entrevista, Klug fue consultada sobre si Cueva alguna vez le coqueteó, a lo que ella respondió afirmativamente. La empresaria detalló que esto ocurrió en 2017, tal como lo había mencionado previamente Pamela López, esposa del futbolista.

"Sí (me coqueteó Cueva), ¿a quién no? Lo hizo esa vez que la señora (Pamela López) leyó las conversaciones. En noviembre de 2017, respondió a mi historia: 'Agárrame entonces'. Recién el primero de diciembre le respondo: '¡Y no te suelto!'. Era una historia sobre no mendigar amistad", explicó la empresaria.

Sin embargo, aseguró que no se habían mostrado todas las conversaciones y que algunas partes de la historia fueron omitidas. Melissa sugirió que López solo mostró fragmentos de la conversación porque no le convenía revelar el contenido completo.

"Creo que ella no habló de la sábana de conversaciones porque no le convenía y solo mostró una parte que no es tan comprometedora como otras que ha encontrado con diferentes personas", afirmó.

Además, Klug contó que en una salida con amigos a un restaurante de Cuto Guadalupe, Cueva le obsequió una esclava de la que ella subió una foto a sus historias de Instagram. La empresaria, comentó que fue en ese contexto que el futbolista le escribió la frase que se volvió viral.

"En su momento de tragos, me mensajeaba. El dos de diciembre él me pone: '¿Es mía esa cosita o no?'. Él respondió a mi historia. ¿Tú crees que voy a subir mi 'cosita' en mis historias? En mi historia había una foto de una esclava que él me regaló", aclaró.

Melissa Klug descarta romance con Cueva

Tras explicar el verdadero contexto del mensaje de Cueva, Melissa Klug dejó en claro que nunca tuvo una relación con el futbolista y lo calificó de "galán de barrio". Aseguró que él era coqueto con varias mujeres y que Pamela López había interpretado la situación a su manera.

"En el restaurante ni siquiera bailé con él, y de testigo está Cuto. Él baila, sí, pero con otras personas, no conmigo... Ella lo ha dado a entender como ella ha querido", afirmó.

Asimismo, Klug aseguró que no existen más conversaciones en Instagram que respalden los rumores sobre un vínculo entre ambos. Incluso, mencionó que en su momento aclaró la situación con Pamela López y le escribió directamente.

"Se lo aclaré en su momento y le escribí. Le dije que no tenía la culpa de que su marido sea un coqueto. Yo no tengo una foto con la camiseta de él en un hotel. ¿Dónde está la sábana que dice la señora (Pamela López) con él? Si ella tiene esas conversaciones, ¿por qué no las saca? Porque no le conviene. Su fijación es hacia mí", sentenció Klug.

Con estas declaraciones, Melissa Klug buscó cerrar el tema y desmentir cualquier vínculo sentimental con Christian Cueva. Si bien admitió que el futbolista tuvo actitudes coquetas con ella en el pasado, aseguró que nunca hubo algo más entre ellos. A pesar de ello, la controversia sigue dando de qué hablar en redes sociales y en el entorno mediático.