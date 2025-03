¡Sin rastro de Jesús Barco! Melissa Klug reveló sus acompañantes en 'El valor de la verdad'

Los rumores de una posible separación entre Melissa Klug y Jesús Barco han crecido en las últimas semanas. La pareja, que tiene una hija en común, ha evitado hablar del tema, avivando especulaciones. La ausencia del futbolista en la reciente publicación de la empresaria sobre su participación en 'El valor de la verdad' sorprendió a muchos, interpretándose como una señal de separación.

Melissa Klug se prepara para sentarse en el temido sillón rojo, donde abordará aspectos de su vida personal, incluyendo su pasado amoroso y el supuesto vínculo con Christian Cueva. Horas antes de la emisión del programa, sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales quiénes la acompañaron en este momento clave.

En una publicación de Instagram, Klug apareció junto a su amiga Canchita Centeno, su maquillador Juan Carlos López y otra mujer identificada como Silvana Tripi. Fue Canchita quien, con su característico humor, compartió la foto y se sumó a la tendencia de Studio Ghibli con un mensaje peculiar.

"#teamklug ❤️‍🔥 y la queso 🧀 La IA me odia 😂😂😂😂" escribió Centeno. Melissa, al repostear la imagen, respondió con cariño: "Los amoooooo".

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la ausencia total de reacciones por parte de Jesús Barco. En otras oportunidades, el futbolista había expresado públicamente su apoyo a la empresaria, pero esta vez guardó silencio, aumentando las especulaciones sobre el estado de su relación.

Por otro lado, a través de su cuenta oficial de Instagram, Melissa Klug sorprendió a sus seguidores al publicar una serie de imágenes en el set del programa. Pero lo que más llamó la atención fue que acompañadas de un mensaje que dejó entrever su postura sobre los comentarios y especulaciones que han surgido en su contra.

"Cada mentira dicha te deja una deuda con la verdad, pero tarde o temprano esa deuda se tiene que pagar. Me señalaron y me juzgaron por todos lados, pero llegó el momento de decir TODA LA VERDAD", escribió la empresaria en su publicación.

Además, Klug dejó claro que su testimonio en el programa representaría una liberación personal, dejando entrever que muchas cosas saldrían a la luz. Su mensaje no tardó en viralizarse y generar reacciones entre sus seguidores y la opinión pública.

"Muchos han creído que mi vida es un libro cerrado donde han puesto los títulos que han querido, pero se olvidaron que la única escritora de esta historia soy yo. Y mientras mi verdad me libera, a otros las culpas no los dejan descansar. Tranquilos, que ya no leo periódico de ayer", concluyó.