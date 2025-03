Melissa Klug manda indirecta antes de 'El Valor de la Verdad': "Cada mentira se paga tarde o temprano"

Este domingo 30 de marzo, Melissa Klug vuelve a sentarse en el sillón rojo de "El Valor de la Verdad" para abordar diversos rumores sobre su vida privada, especialmente aquellos vinculados con el futbolista Christian Cueva. Antes de su participación en el programa, la empresaria compartió un mensaje en redes sociales que muchos interpretaron como una indirecta.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Melissa Klug sorprendió a sus seguidores al publicar una serie de imágenes en el set del programa. Pero lo que más llamó la atención fue que acompañadas de un mensaje que dejó entrever su postura sobre los comentarios y especulaciones que han surgido en su contra.

"Cada mentira dicha te deja una deuda con la verdad, pero tarde o temprano esa deuda se tiene que pagar. Me señalaron y me juzgaron por todos lados, pero llegó el momento de decir TODA LA VERDAD", escribió la empresaria en su publicación.

Además, Klug dejó claro que su testimonio en el programa representaría una liberación personal, dejando entrever que muchas cosas saldrían a la luz. Su mensaje no tardó en viralizarse y generar reacciones entre sus seguidores y la opinión pública.

"Muchos han creído que mi vida es un libro cerrado donde han puesto los títulos que han querido, pero se olvidaron que la única escritora de esta historia soy yo. Y mientras mi verdad me libera, a otros las culpas no los dejan descansar. Tranquilos, que ya no leo periódico de ayer", concluyó.