Onelia Molina responde si Mario Irivarren y Ale Baigorria ya no son amigos tras su reconciliación

Como se conocer, Onelia Molina y Mario Irivarren se separaron luego que en la boda de Alejandra Baigorria, la empresaria le preguntara a la 'calavera coqueta' por Vania Bludau. Esto habría sido el inicio de todo su rompimiento y ahora, la odontóloga fue consultada sobre la relación de los chicos realitys.

¿Mario Irivarren y Ale Baigorria ya no son amigos?

La modelo y el chico reality fueron captados dándose un apasionado beso en "Esto es Guerra" el pasado 7 de agosto, lo que terminó por confirmar los rumores de reconciliación. Hoy, Onelia Molina declaró en 'América Hoy' donde responde ante el cuestionamiento de si Mario Irivarren habría dejado de ser amigo de Alejandra Baigorria por todo lo sucedido.

"¿Mario Irivarren sigue siendo amigo de Alejandra Baigorria o ya no?", le pregunta Janet, y Onelia responde: "No sé, tendría que preguntarle a él". Entonces, la conductora menciona: "Creo que ya no debería. En un caso hipotético de otra pareja ¿Crees que el novio debería ser amigo de la persona que de alguna forma sin querer creó este conflicto o se portó mal con la novia?", a lo que la chica reality responde: "No (se lo ha preguntado), no es tema de conversación, no influye nada en nuestra relación, pero repito... deberían preguntárselo a él".

¿Cómo Onelia le dio una nueva oportunidad?

Onelia Molina decidió contar cómo se dio esta segunda oportunidad. Aunque no quiso entrar en todos los detalles, sí reveló que la reconciliación fue reciente. Incluso contó que ocurrió el mismo día en que ambos comentaron públicamente que estaban viendo si podían retomar la relación, después de un viaje juntos a Chile.

"El cariño y el amor siempre ha estado (...) Yo sigo pensando que Mario es una persona increíble, tiene muchos valores. La gente ve a un Mario que es más formal, pero conmigo es un excelente ser humano", afirmó la modelo. "¿Tú piensas que Mario es el amor de tu vida", le consultó Ethel. "Sí. Si estoy con él y he decidido darle una segunda oportunidad es porque si siento que es un hombre que vale la pena. Y si está ahora conmigo es porque lo amo", mencionó Onelia.

Es así como Onelia Molina deja en claro que ama a Mario Irivarren y por ello, se han dado una segunda oportunidad en su relación amorosa. Aunque, al ser consultada sobre la relación de amistad entre su pareja y Alejandra Baigorria, prefiere mantenerse al margen y afirma que no influye en su noviazgo.