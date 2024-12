¡El puntaje más bajo! Melissa Klug sorprende tras su debut en 'El Gran Chef Famosos', pero no logró convencer al jurado

La 'Blanca de Chucuito', Melissa Klug, hizo su aparición en 'El gran chef famosos' como refuerzo de Canchita Centeno, pero su desempeño en la cocina no fue el esperado. A pesar de su carisma, el jurado le otorgó el puntaje más bajo de la noche.

El martes 10 de diciembre, el programa culinario vivió una jornada llena de sorpresas con la llegada de nuevos participantes. Klug, conocida por su relación con el futbolista Jefferson Farfán, se unió a la competencia con una actitud positiva, aunque admitió no tener habilidades culinarias. Su sinceridad fue evidente cuando, al ser preguntada sobre su experiencia en la cocina, respondió: "Yo no sé, no me va bien, lo siento".

Melissa Klug sorprende tras debutar en 'El Gran Chef'

La llegada de Melissa Klug generó gran expectativa en el set, donde el conductor José Peláez la recibió con humor, haciendo hincapié en su larga amistad con Canchita Centeno, que se extiende por casi diez años.

"Nos conocimos hace 9 años en un set de televisión; antes era mi amiga y ahora es mi familia", expresó Klug, visiblemente nerviosa ante el nuevo desafío.

Al ser consultada por Peláez sobre sus habilidades culinarias, la empresaria fue honesta: "Yo no sé, no me va bien, lo siento". A pesar de su sinceridad, ambos se aventuraron a preparar un plato de pulled pork acompañado de macarrones con queso, aunque el resultado final no cumplió con las expectativas.

Su plato obtuvo el puntaje más bajo

A pesar de las risas entre las concursantes, el plato presentado no logró impresionar a los rigurosos jueces: Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías. El fallo fue contundente: el platillo resultó "excesivamente salado".

Este error en la cocina se evidenció en la tabla de puntuaciones, donde Canchita Centeno y Melissa Klug se ubicaron en la última posición de la noche, con un escaso puntaje de solo un punto.

Al escuchar los resultados, la empresaria, siempre con su humor característico, bromeó: "Se pasaron, no me vuelvan a llamar". A pesar del resultado bajo, su participación dejó una marca en el programa, demostrando que no todo en 'El gran chef famosos' se trata solo de cocina, sino también de la diversión y la interacción entre los concursantes.

Por último, pese a las críticas que recibió su platillo, Melissa Klug sorprendió a los televidentes al aparecer en el reality culinario, el cual ha ganado gran popularidad entre la audiencia peruana.