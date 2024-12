¡Se pronunció! Néstor Villanueva desmiente agresión a Greis Karen: "Quieren dañar mi imagen"

El cantante Néstor Villanueva se defiende de las acusaciones de agresión física y psicológica realizadas por su expareja, Greis Keren, quien lo denunció públicamente. Villanueva asegura que estas afirmaciones buscan perjudicar su imagen en medio de un conflicto legal con su exesposa, Flor Polo.

En una reciente entrevista, Greis Keren relató episodios de maltrato que, según ella, vivió durante su relación con Villanueva. La modelo, quien mantuvo una relación con el cantante durante casi tres años, detalló situaciones que considera agresiones, incluyendo un incidente en su cumpleaños que la dejó marcada. Sin embargo, Villanueva ha respondido con firmeza, negando las acusaciones y afirmando que está dispuesto a enfrentar la situación legalmente.

Keren, quien sostuvo un vínculo con Villanueva por casi tres años, relató varios episodios de agresión que, según su testimonio, se produjeron en diferentes ocasiones. Uno de los incidentes más impactantes que evoca ocurrió en su cumpleaños, cuando asegura que el cantante orinó frente a sus invitados, interrumpió la música del DJ y la agredió físicamente.

"Me pisó el pie, lo boté de la casa", recordó, señalando que los celos por una conversación de negocios con un amigo de su prima habrían sido el desencadenante. "Me dijo: '¿Con quién estás hablando? Voy a aventar esa torta abajo'. Me hizo un escándalo. Me metí al cuarto de mi mamá y lo botaron", contó.