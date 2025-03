¡Inesperado! Christian Cueva reaparece en redes antes de 'El Valor de la Verdad' de Melissa Klug

Este domingo, Melissa Klug regresa a "El Valor de la Verdad" para abordar distintos rumores sobre su vida privada, en especial aquellos que la vinculan con el futbolista Christian Cueva. Coincidentemente, el deportista compartió en sus redes sociales un curioso video desde Cusco, generando especulaciones entre los seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, Christian Cueva publicó un inesperado video donde se muestra caminando solo en Sacsayhuamán, vistiendo un poncho inca y un sombrero tradicional. En la grabación, el futbolista de Cienciano expresa su entusiasmo por estar en el lugar y no duda en bromear con sus seguidores.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un momento inesperado cuando una persona interrumpió su sesión de fotos para hacerle una broma: "Con ojotas hubiera sido mejor", le dijeron al futbolista. Lejos de incomodarse, 'Cuevita' respondió con su característico humor: "Tú calla, soplón".

El video se viralizó rápidamente en redes sociales, sobre todo porque fue publicado luego de que Pamela Franco revelara con una foto que ambos estuvieron juntos en Cusco. La coincidencia no pasó desapercibida por los internautas, quienes especularon sobre el verdadero motivo de su viaje.

Pamela Franco comparte insólita foto con Christrian Cueva en Sacsayhuaman.

En medio de la controversia por su vida personal, Christian Cueva también se refirió a su situación familiar, luego de que su esposa, Pamela López, afirmara que sus hijos ya no quieren verlo. Durante una entrevista en "Amor y Fuego", el futbolista respondió a estas declaraciones, sugiriendo que podría haber una influencia externa en su distanciamiento.

"Puede ser, no descarto eso, ¿por qué? Porque algo deben estar diciéndoles a mis hijos, pienso yo. De un momento a otro no los pude ver y ahora, si ellos dicen que no pueden verme, trabajaré en eso, trabajaré para poder verlos, para que se sanen", afirmó.

El jugador también dejó en claro que su prioridad son sus hijos y no los conflictos con su expareja. Además, negó haber intervenido el auto de López o haber solicitado grabaciones de seguridad para espiarla.

"El tema principal son mis hijos, a mí no me interesa la vida de la señora. Me preocupan mis hijos, el lado emocional de ellos. No me estoy lavando las manos, soy responsable de muchas cosas con mis hijos", enfatizó.