Janet Barboza respondió EN VIVO a Pamela Franco por carta notarial: "No le voy a dar el gusto"

En la última emisión de "América Hoy", Janet Barboza no dudó en responder a la carta notarial que le envió Pamela Franco. La cantante había revelado previamente que la conductora de televisión le había contado un rumor relacionado con su vida personal, lo que llevó a Barboza a pronunciarse en su programa de manera directa y clara.

¿Qué ocurrió con la carta notarial?

El tema de la carta notarial se presentó después de las fuertes declaraciones de Pamela López en "El Valor de la Verdad", donde mencionó que Janet le había comentado sobre un posible romance secreto entre Pamela Franco y Christian Cueva. Según López, Barboza le habría contado que la cantante había perdido un hijo del futbolista, lo que desató una ola de rumores en redes sociales.

Ante esto, Pamela Franco no dudó en tomar medidas legales y envió una carta notarial a Janet, buscando una respuesta por lo que consideró una acusación grave. Sin embargo, la conductora no se quedó callada y, al contrario, aprovechó su espacio en "América Hoy" para responder con firmeza.

Janet Barboza responde en vivo a carta notarial de Pamela Franco

Con su característico estilo directo, Janet Barboza habló sobre el tema en su programa "América Hoy". La conductora no se mostró intimidada por las acciones legales. Aseguró que no le dará importancia a la carta notarial de Pamela Franco y que no responderá a acusaciones que considera sin sentido.

Además, Janet compartió su opinión sobre la situación: "Para mí, ahí hay celos totalmente por parte de Christian Cueva, es mi opinión. Si por eso quieren mandarme una carta notarial, envíenmela", comentó.

La conductora dejó en claro que está dispuesta a enfrentarse a la situación con la misma postura firme que siempre ha tenido.

"Ella me quiere ver a mí con cárcel perpetua prácticamente, pero no le voy a dar el gusto... Entonces, Pamela Franco, sigue enviando todas las que tú quieras. La gente cree que estoy desvalida, desprotegida... Aquí, donde me ven, tengo un buffet de abogados", mencionó, dejando claro que cuenta con un equipo de abogados para defenderse de cualquier situación..

Un consejo directo a Pamela Franco. En tono relajado y con un toque de humor, Janet "aconsejó" a Pamela Franco.

"¿Por qué haces perder el tiempo al abogado? Te están sacando plata por gusto. Yo te aconsejo de buena, te está sacando plata por gusto", dijo Janet.

La conductora le recomendó a la cantante que dejara de gastar dinero en cuestiones legales que considera innecesarias.

Pamela Franco anunció la carta notarial a Janet

Por su parte, Pamela Franco, en su aparición en "Más Espectáculos", habló sobre su carta notarial y dejó claro que no está dispuesta a permitir que se sigan esparciendo rumores sobre su vida personal.

"Sí hubo algo que sí me pareció súper mal y bajo, que pasó mi límite y dije, esto tampoco voy a estar permitiendo, porque ya a esa misma persona le venía soportando varias cosas, y mandé una carta notarial. Una de ellas es a la señora Janet Barboza, que hasta ahorita no me ha respondido", afirmó.

A pesar de las declaraciones de la cantante, quien asegura que está tomando acciones legales para defender su honor, Janet Barboza respondió con todo en "América Hoy".

La situación entre Janet Barboza y Pamela Franco sigue sin resolverse, y con cada nueva intervención, ambas figuras siguen mostrando sus diferencias. Mientras Pamela persiste en su lucha legal, Janet mantiene su postura desafiante y asegura que no responderá a acusaciones infundadas.