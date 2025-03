Pamela Franco tomará medidas legales contra Pamela López: "Yo voy a seguir el curso, van a enterarse"

Pamela Franco no se quedó callada y decidió tomar acciones legales contra Pamela López, tras las fuertes declaraciones que la esposa de Christian Cueva hizo sobre su relación con el futbolista. En una reciente entrevista para "América Hoy", la cantante de cumbia dejó claro que no permitirá que su imagen siga siendo manchada por rumores infundados.

Cuando la reportera de "América Hoy" le preguntó a Pamela Franco si tomaría acciones legales contra Pamela López, la cantante no dudó en afirmar que sí. La cantante explicó que, aunque hay chismes que a veces se dejan pasar, otros temas no.

"(¿Todo por la vía legal?) Sí, porque hay cosas y cosas. Hay cosas que se pueden permitir y hay cosas que están dentro del chisme y todo, a veces son mentira, pero bueno a veces se deja pasar... Hay cosas que no se pueden pasar por alto. No me parece justo que se digan cosas tan a la ligera", sentenció Pamela Franco.