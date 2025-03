Christian Cueva responde a los señalamientos que sus hijos no lo quieren ver: "Algo deben estar diciéndoles"

Christian Cueva rompió su silencio sobre la situación con sus hijos, luego de las recientes declaraciones de su aún esposa, Pamela López. El futbolista de Cienciano sorprendió al responder a los señalamientos que indican que sus hijos no quieren verlo, dejando entrever que podría haber una influencia externa en su distanciamiento.

Durante la reciente emisión de "Amor y Fuego", Cueva se refirió a las declaraciones de Pamela López, quien aseguró que el futbolista habría intervenido su auto para poder verla. Sobre la posibilidad de que sus hijos no quieran verlo, Cueva no lo descartó, pero sugirió que podría haber alguien influyéndolos.

"Puede ser, no descarto eso, ¿por qué? Porque algo deben estar diciéndoles a mis hijos, pienso yo. De un momento a otro no los pude ver y ahora, si ellos dicen que no pueden verme, trabajaré en eso, trabajaré para poder verlos, para que se sanen", aseguró el futbolista.

Pese a la polémica, Cueva dejó en claro que su prioridad son sus hijos y no la vida privada de su expareja. Sus declaraciones llegan luego de que López también revelara que el futbolista habría solicitado la grabación de las cámaras de seguridad del edificio donde residen ella y sus hijos.

"El tema principal son mis hijos, a mí no me interesa la vida de la señora. Me preocupan mis hijos, el lado emocional de ellos. No me estoy lavando las manos, soy responsable de muchas cosas con mis hijos", enfatizó.