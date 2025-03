Así fue la reacción de Christian Cueva tras consulta sobre salidas y besos de Pamela López con Paul Michael

Pamela López y Christian Cueva tomaron caminos separados tras un escándalo de infidelidad que terminó en su separación. Mientras el futbolista mantiene una relación con Pamela Franco, su aún esposa ha sido captada junto al salsero Paul Michael de 'Combinación de la Habana'. Ante la difusión de estas imágenes, se buscó conocer la reacción del mediocampista de Cienciano.

En la última emisión de "Magaly TV: La Firme", se difundieron imágenes de Christian Cueva siendo abordado por la prensa para conocer su postura sobre la reciente relación de Pamela López con el salsero Paul Michael. La consulta no fue bien recibida por el futbolista, quien mostró su incomodidad de inmediato.

"¿Has visto las imágenes de Pamela López con un chico de la Combinación de la Habana? ¿Algo que decir sobre estos temas polémicos?", preguntó el reportero. "No, hermanito, nada. No tengo nada que decir. Me sigues haciendo la misma pregunta. ¿Ahora puedo irme?", respondió Cueva visiblemente irritado, dejando claro que no desea comentar sobre su expareja.